ПИК годами откладывал строительство школы в «Солнцево-парке». Зато вкладывается в офисы

В микрорайоне «Солнцево-парк» на юго-западе Москвы строят очередную высотку. И все бы ничего, если бы застройщик — группа компаний «ПИК» — еще в 2014 году не взял на себя обязательство построить школу, которое до сих пор не выполнил. Жителям микрорайона приходится водить детей в одну школу, где на всех не хватает мест и учиться приходится в несколько смен. Когда новую высотку заселят, все станет только хуже.

ПИК и «Солнцево-парк»

В 2007 году администрация Ленинского района (в состав которого тогда входило поселение Внуковское) заключила контракт со строительной компанией «Мортон» о застройке микрорайона «Солнцево-парк». Важным пунктом договора стало строительство двух школ, которые в общей сложности смогли бы принять 2000 учеников. Одна из них была построена в 2013 году, но уже через три года компания «Мортон» обанкротилась и акции были проданы группе компаний «ПИК». Таким образом, ПИК взял на себя и обязательства по договору — строительство второй школы. Размер долговых обязательства ПИК не раскрывал.

Изначально планировалось завершить все строительные работы к 2020 году, но наступил март, а к ним даже не приступали. Это при том, что в районе крайне напряженная ситуация с инфраструктурой: единственная на данный момент школа рассчитана на 1000 человек, а в нее ходят около 1700. В параллелях по 10 классов, учеба проходит в несколько смен, учителя вынуждены работать сверхурочно.

Депутат местного Совета депутатов Елена Дальницкая рассказала «360», что приходилось обращаться в мэрию, чтобы строительство школы наконец начали. Потому что это вопрос безотлагательный.

Школьники учатся чуть ли не в три смены: кто-то начинает в 08:30, кто-то начинает в 12:00, кто-то — в 14:00. Школа очень сильно перегружена Елена Дальницкая депутат Совета депутатов поселения Внуковское.

Но у ПИК возникли дела поважнее. Например, новый офисный центр, который, в отличие от школы, будет приносить компании прибыль. Именно его строительством сейчас и занимаются в «Солнцево-парке». А вопрос со школой в очередной раз отложили. Теперь до апреля.

Обещать — не значит построить?

Такое положение дел не устраивает местных жителей, поэтому в феврале в районе прошло несколько пикетов с участием учителей единственной на весь район школы, а также местных депутатов во главе с председателем Совета депутатов поселения Внуковское Александром Гусевым. По его словам, ситуация с социальной инфраструктурой в районе крайне напряженная, так как для ПИК сейчас важнее застройка новых районов, чем обустройство старых.

Как мне сказал один из руководителей ПИК, в новых районах они вместе с жилыми домами, естественно, строят и социальную инфраструктуру. А здесь весь жилой комплекс уже построен, поэтому «социалку» приходится буквально выжимать Александр Гусев председатель Совета депутатов поселения Внуковское.

Теперь местные депутаты рады хотя бы тому, что пикетами добились обещания от ПИК начать строительство школы в апреле этого года. По крайней мере дело сдвинулось с мертвой точки. Но проблема в том, что ПИК уже давал аналогичное обещание в прошлом году: после того как активисты пожаловались в департамент городского строительства Москвы, компания заверила, что начнет работы в декабре. В тот раз дальше слов дело не пошло.

В префектуре ТиНАО «360» рассказали, что застройщик уже разработал проектно-сметную документацию на школу и получил положительное заключение экспертизы. «Начало строительных работ запланировано на 2 квартал 2020 года. <…> Вопрос строительства среднеобразовательной школы на 1000 мест находится на постоянном контроле префектуры», — сообщил заместитель префекта ТиНАО Владимир Курочкин.

Получить комментарии администрации Внуковского «360» не удалось, на наш запрос в ГК «ПИК» не ответили.

Строить школу экономически невыгодно

Конечно, школа — совсем неперспективный проект с точки зрения прибыли. Гораздо выгоднее строить жилые дома. Правда, жилой комплекс «Солнцево-парк» уже построен, поэтому возводить здесь еще апартаменты просто не разрешат — район и так страдает от перенаселения. Но ПИК не растерялся и получил разрешение на строительство офисного центра.

И тут есть один интересный нюанс: ранее, по словам Гусева, такой же «офисный центр» был построен на улице Летчика Ульянина. Правда, офисным центром он был только на бумаге, а на деле там сейчас сдаются жилые апартаменты. Жители считают, что история может повториться, поэтому выходят с плакатами: «ПИК строит дом у поликлиники».

В документе о разрешении фигурирует только офисный центр. Но в строящемся здании уже продаются апартаменты — и люди покупают там себе жилье Елена Дальницкая депутат Совета депутатов поселения Внуковское.

Компанию понять можно: ПИК делает все, чтобы извлечь хоть какую-то прибыль из такого экономически невыгодного проекта, как «Солнцево-парк». Но проблему со школой это пока, к сожалению, только усугубляет.

Побочные эффекты

Беспокойство жителей, помимо прочего, вызывают еще и «побочные эффекты» строительства высотки. Во-первых, бытовки для строителей, которые находятся рядом со школой. По версии ПИК, это раздевалки для рабочих. Однако свидетельства жителей указывают на то, что строители там ночуют. Некоторые рабочие это подтвердили.

Префектура никак на это не реагирует — мол, застройщик на своей частной территории может делать все что угодно. Полиция, правда, в 2019 году уже приезжала туда с проверкой и вроде бы задерживала нарушителей миграционного законодательства. Однако все, что с тех пор изменилось, — бытовки перенесли подальше от поликлиники и поближе к школе.

Другая проблема, связанная со строительством, — загрязнение протекающей здесь же реки Ликова. Вызвано оно тем, что в районе фактически не работают очистные сооружения, в результате чего все отходы идут в реку. И возведение нового здания только усугубит эту проблему. Об этом сказала, в частности, депутат Кира Витковская.

В «Солнцево-парке» нет централизованной канализации, а есть ЛОС, мощность которых не рассчитана даже на уже построенные дома. А они хотят подсоединить туда еще новые апартаменты Кира Витковская депутат Совета депутатов поселения Внуковское.

Жителям же пока остается надеяться, что ПИК наконец выполнит, пусть и с опозданием, свое обещание и приступит к строительству в апреле, тем более что теперь ничто не мешает возводить школу. Так все избавятся от головной боли — и жители района, и сама компания, которая сможет скорее закончить убыточный проект и сосредоточиться на более выгодных застройках.