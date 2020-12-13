Пик метеорного потока Геминиды пройдет в ночь на 14 декабря. Где и во сколько смотреть

В ночь на 14 декабря жители столичного региона смогут наблюдать красивый метеорный поток-гигант Геминиды. Специалисты ожидают, что в небе будет пролетать до 120 метеоров в час. Погода в это время обещает быть ясной, поэтому стоит посмотреть.

«Максимум потока Геминиды в 2020 году прогнозируется в 02:00-04:00 мск 14 декабря. Астрономические условия для наблюдения Геминид в этом году сложились идеальные. Новолуние выпадает на 14 декабря, 19:20 по мск, а это значит, что в ночь максимума Луны вообще не будет на небосводе, что означает отсутствие засветки неба», — сообщил астроном Александр Якушечкин.

В свою очередь пресс-служба Московского планетария уточнила, что жители и гости региона смогут увидеть красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы. Прогнозируется поток до 120 метеоров в час.

В декабре созвездие можно наблюдать над южным горизонтом в течение всей ночи. Наибольшую высоту область вылета метеоров обычно набирает около 02:00. Именно в это время можно наблюдать самую эффектную картину в безоблачную погоду. В этот раз метеоры будут падать на фоне созвездия Орион. Наблюдать их можно будет в течение трех ночей с 12 до 15 декабря.

«Геминиды — не очень быстрые, яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета. <…> Поток Геминиды обычно активен в течение суток. Наблюдают Геминиды над южным горизонтом, они хорошо видны со всей территории России», — отметили в пресс-службе планетария.

Источник фото: planetarium-moscow.ru

Где смотреть?

Научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин пояснил «360», что название Геминиды произошло от английского Gemini («Близнецы»).

«Когда смотришь на небо, кажется, что именно со стороны этого созвездия летят метеоры к Земле. Вот поэтому их и назвали Геминиды», — рассказал специалист.

Он добавил, что лучше всего вид на метеоры будет в Подмосковье. Чтобы увидеть поток, необходимо выбрать место без ночных фонарей.

«Где много фонарей, ничего мы на небе не видим, кроме рассеянного света этих фонарей. Нужно куда-нибудь в сторонку отойти: [поехать] в Подмосковье или [пойти] в какой-нибудь парк. В общем, подальше от ночных огней, чтобы небо было темное», — объяснил Сурдин.

В самой Москве Геминиды маловероятно будет увидеть. Из обещанных 120 метеоров на городском небе можно будет рассмотреть пять-шесть самых ярких в час. При этом в области можно рассчитывать на 30-35 метеоров. Астроном подчеркнул, что 120 метеоров — это жутко много. В часе 60 минут, а это значит, что каждые 30 секунд будет пролетать метеор. Но абсолютно все увидеть невозможно, так как не бывает полной темноты и обзора всего неба.

Несколько фактов

Геминиды — метеорный поток-гигант. Он превосходит по числу падающих звезд все остальные метеорные потоки. Кроме того, ему уступает августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды. Метеорный поток от созвездия Близнецов открыли в конце XX века. Область вылета метеоров — радиант потока — находится в созвездии Близнецов. Он расположен недалеко от звезды Кастор.

На ночном небе Геминиды можно наблюдать каждый год, в период с 4 по 17 декабря. Явление происходит из-за прохода Земли через большое количество мелких частиц, выброшенных астероидом Фаэтон. Поток метеоров догоняет планету, а не летит ей навстречу. Именно поэтому их скорость составляет всего порядка 35 километров в час. Во время пика на ночном небе можно увидеть до 120-150 метеоров в час.