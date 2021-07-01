Пхукет открылся для вакцинированных туристов. Поездки россиян зависят от ВОЗ

Таиландский остров Пхукет с 1 июля открыли для иностранных туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Но к россиянам это не относится. Пускать на Пхукет будут исключительно привитых одобренными таиландским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения препаратами. Российские к таким не относятся.

Премьер-министр страны Прают Чан-Оча лично прилетел на Пхукет, чтобы проконтролировать возобновление туризма на острове. Первые 249 путешественников приедут на курорт рейсами из Израиля, Абу-Даби и Катара.

Неясные перспективы

Российские туристы пока не смогут попасть на Пхукет по упрощенной программе. Об этом в разговоре с «360» рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Нужно дождаться регистрации нашей вакцины в ВОЗ. И после регистрации ее в Таиланде это будет доступно. На данный момент это невозможно Дмитрий Горин.

Сейчас же, по словам собеседника, туроператоры не могут формировать туристический продукт в Таиланд для россиян. С этим согласилась и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Операторы без энтузиазма относятся. Пока нет полетных программ. Пока нет готовности их сформировать, потому что относительно России все может поменяться в последний момент», — сказала Ломидзе.

Поездка в обход

Горин отметил, что самостоятельные туристы попадают в страну через карантин — 14 дней. Также они могут путешествовать транзитом через третьи страны, но с ограничениями.

«Цены динамические, они варьируются в очень большом диапазоне. Если брать среднюю цену, то это от 40–50 тысяч до 300 тысяч», — пояснил Горин.

Власти Таиланда прогнозируют, что в третьем квартале 2021 года территорию посетят порядка 100 тысяч иностранных гостей. Это должно принести государству 278 миллионов долларов, что более 20 миллиардов рублей.

Вопрос финансов очень важен для Таиланда, так как в 2020 году из-за пандемии коронавируса страна лишилась порядка 500 миллиардов долларов. Это произошло из-за сокращения количества гостей государства на 83%.

Пока Таиланд для привитых россиян остается в мечтах, въезд вакцинированных гражданам РФ разрешила Австрия. Министр иностранных дел страны Александр Шалленберг заявил об исключении России из списка опасных стран по коронавирусу. Также с 28 июня Португалия возобновила выдачу виз россиянам. Въездной документ оформят тем, кто не смог воспользоваться выданными визами ранее из-за ограничений на полеты и закрытия границ.