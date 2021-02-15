ПФР и страховые фонды захотели объединить. Это выгодно россиянам

СМИ сообщили, что в России могут объединить Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Благодаря этому появятся единое окно для получения соцподдержки и возможность цифровизации всех процессов. Россияне в этой ситуации получат свое преимущество, но оно не коснется размеров пенсии или других выплат.

О возможном объединении фондов сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника издания, назначение Андрея Кигима руководителем ПФР подразумевает реформу внебюджетных фондов.

Если такую реформу проведут, государство сможет сэкономить 120 миллиардов рублей в год за счет оптимизации расходов.

«Цель — оптимизировать взаимоотношения между гражданами и госструктурами в части облегчения документооборота. Ожидается, в частности, что граждане не должны будут предоставлять множество документов для получения тех или иных услуг», — сказала завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирина Логвинова «Известиям».

Польза для россиян

В таких идеях россиянам не всегда понятно, что они могут получить благодаря, например, слиянию тех или иных фондов. В беседе с «360» первый зампредседателя комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский отметил, что преимущество для россиян в случае совмещения фондов в снижении операционных издержек.

Напрямую на эти выплаты влияют сами законы, которые формируют и фонд медстрахования, и социального, и пенсионную систему. Напрямую только операционные издержки будут ниже — меньше людей, возможно, меньше офисов. Но это может быть компенсировано увеличенным количеством различного электронного инструментария Валерий Рязанский.

Рязанский добавил, что специалисты по-разному оценивают эту экономию, но она будет. В любом случае фонды будут выполнять все свои обязательства перед россиянами. Тем более к концу года в стране задумали запустить систему автоматического назначения пенсии.

Основатель страхового агентства Dep insurance solutions Екатерина Дмитриенко в разговоре с «360» отметила, что при слиянии фондов вся система будет более прозрачной и структурированной. Но надеяться на увеличение размера, например пенсии, не стоит.

По поводу размера пенсии — нет, не повлияет никоим образом это объединение. Для этого за другими стоит следить распоряжениями правительства Екатерина Дмитриенко.

Совмещение фондов нужно, как раз чтобы упростить выплаты, считает Дмитриенко. По ее мнению, денежным фондам благодаря этому не нужно будет распределять средства по разным ячейкам.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сказал «Известиям», что благодаря объединению получится оптимизировать бюджетные расходы. И экономия может составить минимум 50 миллиардов рублей.

Кроме того, это удобно для населения, так как в России из-за обилия ведомств люди не знают, куда именно им обращаться. И хотя во многих случаях стандартные проблемы можно решить в многофункциональных центрах, профильное ведомство все же нужно. Но лучше одно, а не три.

Бизнесу тоже будет проще, если появится одно большое ведомство. Множество бюрократических структур создает дополнительные трудности для бизнесменов. Например, каждый фонд приходит с проверками — и в каждый нужно сдавать отдельную отчетность