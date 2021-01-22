Pfizer продала вакцину, а теперь не справляется с поставками. Ряд стран уже грозит компании судом

Поставки вакцины от коронавируса разработанной американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, отложат на несколько недель. Это крайне не понравилось странам-членам Евросоюза — там срывается вакцинация. С проблемами уже столкнулись в Италии и Саудовской Аравии. Часть граждан там получила первую дозу, но не может получить вторую. Европа требует публичных объяснений от Pfizer, а Польша и Франция собираются подать в суд. Какие страны уже пострадали из-за срыва поставок — в материале «360».

Совместное письмо

Главы министерств здравоохранения Дании, Литвы, Латвии, Финляндии, Эстонии и Швеции в совместном письме выразили обеспокоенность задержкой поставок вакцины. Об этом пишет Reuters.

«Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичного объяснения ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок», — приводит фрагмент письма в Европейскую комиссию, которое было подписано министрами здравоохранения указанных стран.

Суд, штраф или иные санкции

Норвегия

Институт здравоохранения Норвегии 15 января сообщил, что начиная со следующей недели Pfizer сокращает поставки в государство и другие страны Европы, напомнил РЕН ТВ.

Норвегия, в частности, недополучит 7,8 тысячи доз вакцин. Пока неизвестно, через какое время компания вернется к прежнему уровню производительности, тогда отметили в Институте.

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Однако на случай возникновения непредвиденных обстоятельств в стране был создан запас вакцины, и пока использовать будут его.

В других европейских странах запаса вакцины не было, и поэтому там ситуация оказалась хуже.

Франция

Задержка поставок вакцин от коронавируса компанией Pfizer может привести к тому, что на компанию будут наложены штраф или иные санкции, заявил представитель МИД Франции Клеман Бон.

«Обязательства должны соблюдаться. В противном случае могут быть введены штрафы или санкции», — приводит ТАСС слова Бона.

Польша

Вакцину уже недополучает и Польша. В стране тоже задумались о наказании для Pfizer.

«Я думаю, что такое решение может быть принято в следующем месяце, если эти поставки не будут восполнены в соответствии с заявлением производителя», — заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Его слова приводит РИА «Новости».

Италия

Итальянские власти намерены подать в суд на Pfizer из-за задержки поставок вакцины от коронавируса.

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«Было единодушно решено, что такие действия начнутся в ближайшие несколько дней», — сказал чрезвычайный комиссар Италии по борьбе с пандемией Доменико Аркури, пишет «Интерфакс». Аркури добавил, что вакцины Pfizer так и не поступила в Италию в обещанном компанией объеме.

Чиновник заметил, что кампанию по вакцинации нельзя замедлить, «а еще в меньшей степени это касается распределения второй дозы вакцины для многих итальянцев, которые уже получили ее первую дозу».

Саудовская Аравия

Проблемы с вакцинацией из-за срыва поставок компанией Pfizer возникли и в Саудовской Аравии. Власти страны уже объявили о вынужденной отсрочке в проведении вакцинации населения от коронавируса.

«Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации», — говорится в сообщении саудовского министерства здравоохранения. Его приводит РИА «Новости».

В стране вакцинация стартовала 17 декабря. с того времени на прививку от коронавируса записались уже больше двух миллионов человек.

Сербия

Президент Сербии Александр Вучич посетовал на недопоставку вакцины от коронавируса. По его словам, Pfizer должны были поставлять в страну по 19,5 тысяч доз в неделю, «а уже вторую неделю подряд доставляют лишь 9,7 тысячи доз».

«Они говорят, что сократили поставки и Германии на миллион доз и Польше — на 200 тысяч», — цитирует РИА «Новости» слова сербского лидера.

Бельгия и второе заявление о сокращении поставок

После того, как в Бельгии начали использовать шесть доз из одной ампулы вакцины Pfizer вместо пяти, компания сократила объемы предоставляемой вакцины. Разрешение на это Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА) привело к легальному обоснованию сокращения поставок препарата в Европу. Об этом говорится в статье бельгийской газете Le Soir, которая вышла во вторник, пишет ТАСС.

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«Pfizer сократила свои поставки, опираясь на тот факт, что теперь из каждого флакона можно получать шесть [а не пять] доз вакцины. Разрекламированная ускоренная кампания вакцинации получила пулю в крыло», — говорится в статье.

Это сокращение поставок вакцины стало вторым за 10 дней, указывает газета. 10 января Pfizer официально объявила о сокращении поставок в страны Евросоюза из-за чрезмерно большого объема заказов.

При этом институт здравоохранения Норвегии также сообщил, что сокращение поставок вакцины Pfizer связано с модернизацией производственных мощностей.