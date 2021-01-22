Pfizer продала вакцину, а теперь не справляется с поставками. Ряд стран уже грозит компании судом
Совместное письмо
Главы министерств здравоохранения Дании, Литвы, Латвии, Финляндии, Эстонии и Швеции в совместном письме выразили обеспокоенность задержкой поставок вакцины. Об этом пишет Reuters.
«Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичного объяснения ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок», — приводит фрагмент письма в Европейскую комиссию, которое было подписано министрами здравоохранения указанных стран.
Суд, штраф или иные санкции
Норвегия
Институт здравоохранения Норвегии 15 января сообщил, что начиная со следующей недели Pfizer сокращает поставки в государство и другие страны Европы, напомнил РЕН ТВ.
Норвегия, в частности, недополучит 7,8 тысячи доз вакцин. Пока неизвестно, через какое время компания вернется к прежнему уровню производительности, тогда отметили в Институте.
Однако на случай возникновения непредвиденных обстоятельств в стране был создан запас вакцины, и пока использовать будут его.
В других европейских странах запаса вакцины не было, и поэтому там ситуация оказалась хуже.
Франция
Задержка поставок вакцин от коронавируса компанией Pfizer может привести к тому, что на компанию будут наложены штраф или иные санкции, заявил представитель МИД Франции Клеман Бон.
«Обязательства должны соблюдаться. В противном случае могут быть введены штрафы или санкции», — приводит ТАСС слова Бона.
Польша
Вакцину уже недополучает и Польша. В стране тоже задумались о наказании для Pfizer.
«Я думаю, что такое решение может быть принято в следующем месяце, если эти поставки не будут восполнены в соответствии с заявлением производителя», — заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Его слова приводит РИА «Новости».
Италия
Итальянские власти намерены подать в суд на Pfizer из-за задержки поставок вакцины от коронавируса.
«Было единодушно решено, что такие действия начнутся в ближайшие несколько дней», — сказал чрезвычайный комиссар Италии по борьбе с пандемией Доменико Аркури, пишет «Интерфакс». Аркури добавил, что вакцины Pfizer так и не поступила в Италию в обещанном компанией объеме.
Чиновник заметил, что кампанию по вакцинации нельзя замедлить, «а еще в меньшей степени это касается распределения второй дозы вакцины для многих итальянцев, которые уже получили ее первую дозу».
Саудовская Аравия
Проблемы с вакцинацией из-за срыва поставок компанией Pfizer возникли и в Саудовской Аравии. Власти страны уже объявили о вынужденной отсрочке в проведении вакцинации населения от коронавируса.
«Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации», — говорится в сообщении саудовского министерства здравоохранения. Его приводит РИА «Новости».
В стране вакцинация стартовала 17 декабря. с того времени на прививку от коронавируса записались уже больше двух миллионов человек.
Сербия
Президент Сербии Александр Вучич посетовал на недопоставку вакцины от коронавируса. По его словам, Pfizer должны были поставлять в страну по 19,5 тысяч доз в неделю, «а уже вторую неделю подряд доставляют лишь 9,7 тысячи доз».
«Они говорят, что сократили поставки и Германии на миллион доз и Польше — на 200 тысяч», — цитирует РИА «Новости» слова сербского лидера.
Бельгия и второе заявление о сокращении поставок
После того, как в Бельгии начали использовать шесть доз из одной ампулы вакцины Pfizer вместо пяти, компания сократила объемы предоставляемой вакцины. Разрешение на это Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА) привело к легальному обоснованию сокращения поставок препарата в Европу. Об этом говорится в статье бельгийской газете Le Soir, которая вышла во вторник, пишет ТАСС.
«Pfizer сократила свои поставки, опираясь на тот факт, что теперь из каждого флакона можно получать шесть [а не пять] доз вакцины. Разрекламированная ускоренная кампания вакцинации получила пулю в крыло», — говорится в статье.
Это сокращение поставок вакцины стало вторым за 10 дней, указывает газета. 10 января Pfizer официально объявила о сокращении поставок в страны Евросоюза из-за чрезмерно большого объема заказов.
При этом институт здравоохранения Норвегии также сообщил, что сокращение поставок вакцины Pfizer связано с модернизацией производственных мощностей.