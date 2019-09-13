PewDiePie передумал платить лиге антисемитов ADL. Она воюет с цифрами, рунами и жестом «окей»

Самый популярный ютубер PewDiePie (101 миллион подписчиков) отказался жертвовать тысячи долларов организации ADL, которая занимается борьбой с антисемитизмом и нетерпимостью. Изначально он хотел отдать средства правозащитникам, но передумал, когда узнал много нового о компании. Чем занимается ADL, или Антидиффамационная лига, разбирался «360».

11 сентября PewDiePie подготовил 50 тысяч долларов, чтобы отдать ADL (Anti-Defamation League, или Антидиффамационная лига). Блогеру это было нужно, так как его ассоциировали с терактом в Крайстчерче — преступник перед убийством призвал подписываться на канал блогера.

С организацией ADL у Чельберга тоже были определенные счеты: он выпустил несколько роликов с шутками про евреев, что очень не понравилось правозащитникам. Ютубер неоднократно извинялся за те случаи и признавал, что перегнул палку. Когда PewDiePie анонсировал крупное пожертвование компании, фанаты его раскритиковали и вспомнили именно этот конфликт.

12 сентября Чельберг выпустил новый ролик, в котором отказался от пожертвования ADL, отметив, что «многого не знал об этой организации» и явно поторопился с решением.

«Я сделал ошибку, выбрав организацию, которую мне посоветовали, а не ту, которая действительно нравилась мне самому, и это на 100% моя ошибка. Обычно я не тороплюсь и выбираю то место, куда мне искренне хочется пожертвовать деньги», — сказал он.

В чем кроется истинная причина отказа перечислить средства — деятельности АDL или давлении фанатов, пока не ясно. Но точно понятно, что аудитория блогера хочет и дальше шутить про евреев.

Пользователь Reddit отметил, что если бы Чельберг перевел деньги ADL, то организация использовала эти средства для контроля над другими блогерами, то есть постепенно вытесняла создателей контента, запрещая им все подряд.

В ADL заявили, что узнали о намерении Чельберга вместе со всеми. Отказ блогера от благотворительности в компании никак не прокомментировали.

Что не так с ADL

Правозащитники очень близко к сердцу воспринимают любые элементы нетерпимости и антисемитизма, а также ищут подтексты там, где их нет. Много раз организацию критиковали за чрезмерную чувствительность: ADL заявила, что мем с лягушонком Пепе носит расистский характер из-за его частого использования среди участников альт-правых движений.

Источник фото: Pixabay

Получилось, что ADL хотела избавить мир от нетерпимости, но сама превратилась в хейтера, который ищет оскорбления и неуважение во всех мелочах, а потом критикует и кошмарит причастных. Даже песиков. Так, изображение питбуля тоже превратили в «символом ненависти». «Питбули — любимые собаки многих сторонников превосходства белых, потому что они воспринимались как дикие бойцы», — подчеркнули в ADL.

На сайте организации есть 179 пунктов, отмеченных как «символ ненависти». Правозащитников не устраивает доля «100%», потому что, по их мнению, это сокращение от формулировки «Белый на 100%». Более того, ADL забраковала огромное количество чисел, которые как-либо напоминают символы нетерпимости.

Например, «23». Жест показывают пальцами обеих рук: на одной загибаются безымянный палец и мизинец, а на другой — только мизинец (то есть отогнутыми остаются два пальца на одной руке и три на другой, так и получается «23»). ADL трактует этот язык жестов как английскую букву W, а значит White («Белый»). Подобных символов у организации масса.

Цифры — это полбеды. Организация отнесли к символам ненависти слово Hate («Ненавидеть»). Это положение ADL сформулировала так: «Сторонники превосходства белых обычно отрицают, что являются расистами, и утверждают, что не принадлежат к группам ненависти. На самом деле слово „ненавидеть“ само по себе используется в качестве символа превосходства белых на татуировках и одежде».

У представителей организации даже появились претензии к знаку «окей», когда указательный и большой палец образуют круг, а остальные отгибаются. ADL считает, что таким знаком пользователи 4chan троллили либералов, а белые доказывали свое «превосходство».

В символы ненависти попали некоторые скандинавские руны и Молот Тора. Запретные руны, по мнению организации: Одал, Тейваз, Альгиз, знак Валькнут.