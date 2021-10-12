Поездка автостопом в Крым для москвича Петра Пелеханова и его подруги Ольги обернулась месяцем рабства на ферме в Дагестане. По словам пострадавшего, такая продажа людей поставлена в кавказской республике на поток. Несколько дней назад паре удалось сбежать и добраться до Москвы. «360» публикует рассказ Петра Пелеханова от первого лица.

Опасный автобус

«Я путешествую автостопом последние шесть лет. На платном участке трассы "Дон" мы ловили попутку. Стоявшие там дальнобойщики согласились довезти нас утром. Но мы решили попробовать поймать попутку. Так, остановился автобус. Водитель увидел, что мы туристы с рюкзаками, и спросил, в какую нам сторону. Мы ответили, что едем в Крым.

Это был рейсовый автобус. Внутри сидели пассажиры. Водитель посадил за руль своего сменщика и разговорился с нами. Он рассказал, что сейчас везет людей на ферму в Ставропольский край, и предложил проехаться с ними. Водитель пояснил, что все пассажиры откликнулись на объявление на "Авито".

Сначала мы отказывались, объясняли, что едем отдыхать, а не работать. Водитель начал нам показывать фотографии, говорил, что ферма классная, зарплата 40 тысяч рублей. Ну я и решил, раз никогда не был на Ставрополье, а тем более на ферме, то почему бы и нет.

Решили, что сделаем там остановку, а чуть позже поедем в Крым. Ночью я проснулся и увидел, что мы находимся в совершенно другой стороне. Так мы оказались в Дагестане. На Ставрополье мы даже не заезжали, а как-то вокруг проехали.

Обычно в такие путешествия я не беру с собой смартфон, потому что они постоянно ломаются. У меня есть только кнопочная трубка резервная на случай, если в горах что-то случится. То есть ни карты, ни навигатора у меня с собой не было.

Я начал спрашивать водителя, почему мы сюда заехали. Он ответил, что двое рабочих должны высадиться в Дагестане. Сказал, чтобы я не переживал, что сделаем остановку и вернемся на Ставрополье. Так мы доехали до Дербента, где автобус должен был развернуться.

Но водитель заявил, что ему надо отдохнуть, и пригласил нас к себе, чтобы утром набрать людей и отправиться обратно. С утра произошла сделка. То есть подошли люди — и он нас продал за 50 тысяч рублей.

Водитель нам рассказал, что постоянно возит людей на такие работы. Остальных пассажиров он продал на кирпичный завод, а нас якобы спас тем, что отправил на ферму. Стоял и улыбался мне в лицо. Я ему еще сказал: "Зачем ты это сделал?" А он ответил, чтобы я не беспокоился. Взял 50 тысяч, нас затолкали в машину и увезли "на помидоры".

Жизнь в рабстве

Когда нас привезли в теплицы, то я уже понял, что мы просто рабы. Нам рассказали, что покупателями стали следователь с 20-летним стажем и бывший депутат. После предупредили, что если мы попытаемся сбежать или сообщить о чем-то, то нас остановят. Были угрозы, что если мы попытаемся убежать через забор, то нас прирежут. Ну то есть нас с автоматами не держали, на цепь не сажали. Один раз мы пытались сделать вид, что уходим, но нас поймали.

Прямо при нас продавали других людей. То есть для них это норма. После такого пропадает желание совершать какие-то шаги. Я начал показывать, что я смирился, но при этом искал возможности выбраться из этой ситуации. С утра нас вывозили в теплицы, а вечером привозили обратно и закрывали. Примерно через две недели я понял, что нужно делать, и разработал план побега.

Через телефон, который у меня был, я мог связаться только с экстренными службами, а они меня переводили на местные райотделы, где все куплено. То есть я понимал, что меня вернут, а еще надают по шапке. В результате я связался с "Альтернативой" (некоммерческая организация, которая помогает людям, попавшим в рабство — прим. ред.).

Бегство с плантации

Вокруг забора находились камеры, но я нашел слепую зону, где была запаянная форточка. Ее я потихоньку выломал. Сбежали мы около полуночи. Моя цель была добраться до Махачкалы и рассказать полицейским, что со мной случилось. К 08:00 я был уже в Дербенте.

Хозяин уже начал нас искать, но мы пытались замести следы. Я ему написал записку, что пошел пить на соседнюю плантацию, там он меня и искал. Это дало нам больше времени, чтобы спрятаться.

В Дербенте я встретил пожилую пару около Южной автостанции. Я объяснил ситуацию и попросил купить у меня губную гармошку, чтобы оплатить маршрутку до Махачкалы. Люди согласились, мы доехали и там уже обратились в полицию. Написали заявление, и нас двое суток возили по отделам. Когда мы общались с дагестанской полицией, начальник местного отдела сказал, что наш покупатель — уважаемый человек и не надо его порочить.

Я передал номер автобуса, который записал в блокнот. Следователь пробил по базе, там высветилось лицо водителя, которого я опознал. Также я рассказал про остальных, кто участвует в этом транше продажи людей. Покупателей было несколько: выбирали по принципу, кто и что умеет делать.

Позавчера мы вернулись в Москву. Сейчас материалы дела изучает центральный аппарат. Туда передали все документы из Махачкалы, но как все проходит, мне не рассказывают.

Единственное доказательство того, как это устроено, — это только то, что я это видел. Я могу подробно рассказать про людей, которые участвуют в работорговле, про их машины, про 7,5 тысячи саженцев, которые я лично подвязывал и ухаживал. Я хочу, чтобы все это прекратилось. Я и раньше слышал такое про Дагестан, но когда такое случается с тобой, то не сразу понимаешь, что вообще делать».

Проверка СК

Пресс-служба республиканского главка СК сообщила, что проводит проверку по заявлению жителя Москвы и его супруги. По данным ведомства, во время путешествия автостопом в Крым водитель рейсового автобуса предложил им поехать в Ставрополь на заработки, но привез в Дагестан. Там с 1 сентября по 1 октября пара работала в тепличном хозяйстве жителя села Ново-Мака за оклад в 10 тысяч рублей.

«Житель Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве», — говорится в сообщении.

Мужчина и его супруга приехали в Махачкалу 2 октября и обратились в отдел полиции, где рассказали о противоправных действиях. В данный момент следователи проводят проверку, по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.