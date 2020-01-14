Петля за потенциальный инцест. Женщина убила экс-мужа за попытку изнасиловать дочь

Многодетная мать из Ленобласти задушила бывшего мужа ремнем. По словам женщины, он ворвался в квартиру, сначала хотел изнасиловать ее саму, но получил отказ. Тогда мужчина якобы захотел удовлетвориться за счет 16-летней дочери. Именно желание защитить свою семью сподвигло подозреваемую в убийстве взять в руки ремень.

В понедельник в одной из квартир на проспекте 25 Октября города Гатчина Ленинградской области 36-летняя женщина задушила ремнем от халата своего 33-летнего бывшего мужа, сообщается на сайте СК по Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а многодетной матери присвоили статус подозреваемой.

По словам многодетной матери, 13 января он пьяный пришел домой к бывшей возлюбленной, забравшись к помещение через окно, потребовал секса от экс-жены, но получил отказ. Тогда он якобы сказал, что «раз мать не хочет, значит сейчас тебя *****», обращаясь к 16-летней дочери. При этом ранее мужчина в сексуальных преступлениях не подозревался.

Пришел очень сильно пьяный, залез в окно, хотя у него были ключи. <…> Начал ко мне приставать, я его стала отпихивать. Он накинулся, начал меня душить. Дочка старшая здесь сидела, она это все увидела, пришла мне на помощь. Он накинулся на нее, начал на ней одежду рвать со словами: «Раз мать не хочет, значит сейчас тебя *****» Подозреваемая.

В этот момент женщина сняла пояс от халата, накинула ему на шею и начал душить. «Понимала, что если сейчас остановлюсь, то он нас всех убьет», — сказала она. Когда подозреваемая увидела бездыханное тело, то «не могла поверить, что это сделала».

Женщина рассказала, что бывший муж не пил около двух лет и часто говорил, что его не устраивает текущая жизнь: «Ничто не радует: ни дети, ни я, ни работа», — передала подозреваемая слова мужа.

Судя по словам женщины, мужчина тяжело пережил развод и не мог смириться, что больше не является частью семьи. Он часто приходил к дому супруги, кричал под окнами, писал заявления (какие именно и куда, женщина не уточнила) и даже залезал в квартиру через окна. Сама подозреваемая все время была дома, так как находится в декретном отпуске.

С родителями убитого у женщины, как и у самой жертвы, были не очень хорошие отношения — они не пускали сына в дом в те редкие дни, когда он приходил пьяный.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По статье «Убийство» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.