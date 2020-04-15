Петербуржца подозревают в убийстве подруги из ненависти ко всем женщинам. И это не первое его нападение

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве знакомой в Кудрово. Мужчина напал на свою жертву с ножом. Полиция схватила его прямо на месте преступления. На допросе у следователя выяснилось, что это не первое преступление, в котором замешан задержанный — в январе он уже набрасывался с ножом на молодую женщину. Правда после того случая, он находился не в тюрьме, а под подпиской о невыезде. «360» собрал все, что уже известно по этому делу.

Всеволожский городской суд 14 апреля заключил под стражу мужчину, пишет портал 47news. Под стражей он останется на два месяца — до 13 июня.

Задержание

По версии следствия, вечером в воскресенье, 12 апреля, 51-летний мужчина пришел в гости к своей 48-летней знакомой. В ходе разговора между ними возник философский спор о месте женщин в жизни. Словесной перепалкой он не закончился и перерос в потасовку. Именно в это время гость несколько раз ударил женщину ножом в спину и шею.

Источник фото: Pixabay

Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия. В протоколе осмотра трупа была прописано — «удары нанесены острым предметом со спины», пишет «Фонтанка». Гражданин подтвердил причастность к убийству.

Кроме того, на допросе у следователя выяснилось, что задержанный на момент преступления находился под подпиской о невыезде после другого подобного эпизода.

Первое нападение

Вечером 28 января мужчина набросился с ножом на молодую петербурженку. Все произошло на Школьной улице около 21 часа. Нападение было совершено со спины, а удар пришелся женщине в почку. Женщина осталась жива.

Уже в ночь на 2 февраля нападавшего задержали. Мужчина и тогда не отрицал свою причастность. Как объяснял задержанный, сделал это он после очередной ссоры с сожительницей и «от ненависти ко всему женскому полу». Именно так его процитировал следователь Следственного комитета по Приморскому району, указано в материале.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Ходатайство следствия об аресте рассмотрела 2 февраля судья Приморского районного суда Эльвира Трифонова. Статья была вменена тяжкая — вторая часть 111-й — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но задержанный был отпущен без отправки в СИЗО.

По данным «Фонтанки», суд не ссылался на какие-либо процессуальные ошибки следователя в своем постановлении об отказе в избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Соответственно, как указано в материале, гражданина отправили домой с подпиской о невыезде.

Судья Трифонова объяснила свое решение тем, что у следствия «не было доказательств, что подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью».

«Следователь указал на факт судимости Блинова в 1998 году, однако указанная судимость у последнего погашена, и обвиняемый, согласно закону, судимостей не имеет. Иных данных, что обвиняемый попадал в сферу деятельности правоохранительных органов после 1998 года, суду не представлено, — отмечается в заявлении пресс-службы судов.

Первая потерпевшая заявила, что подсудимый не может оказать на нее или свидетелей давления, и угроз в ее адрес не поступало. Поэтому судья решила не задерживать более нападавшего.

«Суду не было представлено убедительных данных о том, что подозреваемый может скрыться», — также уточнили в суде.

Прокуратура позднее пыталась обжаловать постановление Трифоновой, но отозвала свое представление.

За прошедшее с момента январского нападения время мужчину отправили на психиатрическую экспертизу, утверждает «Фонтанка». По заключению медицинского исследования мужчина признан вменяемым.

«В данный момент обвинение по нему находится на утверждении в прокуратуре и вскоре должно уйти в суд», — говорится в опубликованном материале.

Мужчина находится под стражей.