Петербуржец расчленил супругу за угрозу развода. Главное о трагедии «положительной» молодой семьи

В ночь на 27 июля в Санкт-Петербурге произошла кровавая драма. Муж в порыве гнева убил свою жену. После случившегося мужчина хладнокровно расчленил возлюбленную, а туловище выкинул из окна. Что известно о петербургской трагедии — в материале «360».

Молодая семья 24-летней Любови и 29-летнего Николая Тихоновых, со слов соседей, вела обычный образ жизни. Жила без ссор, мужчина не имел вредных привычек и занимался спортом. У супругов есть общий ребенок, ему еще не исполнилось двух лет.

«Простая молодая семья, часто с коляской гуляли. С алкоголем он не дружил, не выпивал. Не курил. Никто на них не жаловался, скандалов мы не видели. Говорят, он занимался спортом и получил травму головы, якобы делали операцию. Может, с этим связано», — рассказал один из соседей пары.

По информации сайта kр.ru, пара познакомилась в реабилитационном центре. Там Любовь находилась после операции, у нее были проблемы со слухом. У Николая же была опухоль мозга. Спустя два года молодые поженились.

Одноклассница Любови Тихоновой рассказала, что погибшая училась на фармацевта и не работала, семью обеспечивал муж. О том, что в семье разлад, знакомая Тихоновой узнала из СМИ. Она отметила, что пара выглядела счастливой.

Однако в ночь на 27 июля соседи обнаружили под окнами своего дома туловище без рук, без ног и головы. Полиция задержала 29-летнего супруга погибшей, в квартире были найдены следы вещества, похожего на кровь.

По данным следователей, в ходе ссоры Николай нанес своей жене не менее трех ударов топором по голове. После этого он спрятал верхние и нижние конечности жены в чемодан, а тело выбросил в окно.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения ночью 27 июля 2020 года <…> туловища женщины 1996 года рождения без головы, верхних и нижних конечностей», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время мужчина сознался в убийстве. По его словам, погибшая угрожала развестись и забрать ребенка. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет колонии.