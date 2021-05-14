«Дайте мне поспать. Я очень устал». Петербуржец попытался найти оправдание избиению своих собак

Жителя Санкт-Петербурга задержали после жестоких методов дрессировки: он заставлял одну собаку ходить на задних лапах и избивал ее другой собакой. Очевидцы рассказали «360», что свое поведение петербуржец объяснил усталостью. По его словам, он «перегрелся».

Жестокое обращение и задержание

«Я услышала — собаки скулят. Я обернулась — там происходит вот эта вакханалия. На какие-то замечания он не реагировал а-ля: „Мои собаки — что хочу, то и делаю“. Взял, потащил их с собой, ушел», — рассказала «360» Галина Владимировна, которая снимала на видео случай с собачником. Она же написала заявление в полицию.

Также очевидица присутствовала при задержании 33-летнего жителя Санкт-Петербурга. Оно произошло на следующий день после случившегося.

«Он сказал, что перегрелся», — сообщила Галина Владимировна.

По ее словам, его родители не припомнили подобных случаев и заявили, что нападавший был нормальным человеком.

Другая свидетельница событий — Елена Римская — рассказала, как удалось задержать молодого человека. Она пришла вместе с другими неравнодушными людьми, журналистами и двумя охранниками ЖК к квартире петербуржца.

«Он не открывал дверь. Мы звонили, он отключил этот звонок. Он говорил: "Дайте мне поспать. Я очень устал. У меня было такое поведение в связи с переутомленностью". Мы там пять часов были, ждали полицию. Потом изъяли животных. Он позвал [в отделение полиции] родителей на помощь. Были агрессивные», — сообщила собеседница 360».

Римская отметила, что ее знакомые не раз видели задержанного вместе с собаками. Раньше он с ними совершенно нормально гулял и обращался. Колли у него жила около двух лет, маленькая собачка — три-шесть месяцев.

Дальнейшая судьба собак

Зоозащитники после задержания мужчины забрали животных.

«Собаки находятся в стационаре ветеринарной клиники. Собаки были несколько запуганы, подавлены. Было ощущение, что я видела какое-то пятно. Я видела выщерблины какие-то, наносья у колли», — рассказала «360» президент региональной общественной благотворительной организации помощи бездомным собакам «Выжить в голод и холод» Ольга Провентьева.

Она призвала людей не молчать о подобных случаях и не бояться писать заявление в полицию. Ведь, как показала эта история, правоохранительные органы быстро среагировали. Благодаря этому удалось спасти животных.

В Сети 13 мая появилось видео, на котором петербуржец во дворе ЖК «Юность» избивает болонкой собаку крупнее — породы шелти. Затем он потащил большого пса за лапу, взял его на руки и привел в подъезд. Есть еще одна видеозапись. На кадрах видно, как хозяин животных с высоты собственного роста кинул болонку на кафельный пол в подъезде, затем пнул ее.

Вечером в четверг жителя ЖК «Юность» задержали. В его отношении составлен протокол по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Решается вопрос об открытии уголовного дела.