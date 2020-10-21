Петербургский «Небар» раскритиковали за сексизм и гомофобию. Арт-директор приехал «разбираться» лично

Владелица магазина «Мам, купи!» Дарья Зарыковская критично отозвалась о маркетинге петербургского «Небара», который ранее уже оказывался в центре нескольких громких скандалов. Арт-директор заведения Глеб Докучаев немедленно отреагировал и попытался с ней «разобраться».

Зарыковская в Twitter обвинила бар в сексизме и гомофобии, напомнив про некоторые спорные маркетинговые ходы, и приложив фотографии постеров. Она посетовала, что «питерская тусовка» поддерживает рекламные ухищрения хозяев «Небара».

Арт-директор бара Глеб Докучаев прокомментировал ее публикацию, используя нецензурную лексику. Он предложил ей встретиться — в противном случае пригрозил побоями. Он сумел найти кафе, в котором в этот момент ужинала Зарыковская со своим другом.

Докучаев заявил, что приехал за «конструктивным диалогом», отрицал обвинения в гомофобии и требовал извинений за «оскорбление чужого места». На появление охраны отреагировал негативно, но вынужден был покинуть заведение.

Источник фото: Instagram

Пользователи Twitter не особенно удивились поведению арт-директора «Небара». Заведение славится нестандартным подходом к рекламе, а также зачастую действует на грани фола. В частности, комментаторы припомнили акцию бара на лучшее фото секса в туалете, за которое победителю предлагали пять тысяч рублей.

Обсудили они и историю, когда текильшиц «Небара» заставляли зазывать гостей в «Тиндере». Пользователи утверждают, что одна из них потом подверглась групповому изнасилованию в мужском туалете бара.

Заведение работает по франшизе в нескольких городах России. В 2019 году челябинский УФАС привлек к административной ответственности руководство местного бара за рекламу с надписями «Войди в меня» и «Люблю сверху».

Докучаеву пришлось извиняться перед депутатом Госдумы Виталием Милоновым, раскритиковавшим бар за рекламу со слоганом «Взял твою бу, и я ее е**». Однако вскоре он стал фигурантом новой рекламной акции с текстом «Достали! Гей-бар — слева! Небар — для нормальных мужчин!». Причем Докучаев сообщил прессе, что бар таким образом хотел показать свою приверженность семейным ценностям.

С руководством бара был конфликт у телеведущей и блогера Насти Иевлевой. Маркетологи поместили ее фото без разрешения на постер с подписью «Пустите меня на лицо пьяной подвигаться». Представитель Ивлевой потребовал заплатить за несанкционированное использование ее изображения миллион рублей. Докучаев предложил посетителям заведения скинуться, чтобы оставить фото на плакате, но денег, по его словам, собрать не удалось.