Петербургские крыши закроют для прогулок. Но даже смерти не смогут отпугнуть экстремалов

Своевольные прогулки по крышам Петербурга хотят запретить. Идея появилась после происшествия с молодой парой, которая насмерть разбилась, упав с большой высоты во время экскурсии с нарушением требований безопасности. Разбираемся, опасны ли такие прогулки на самом деле и почему именно они стали отличительной чертой петербургского туризма.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал усилить ответственность за проникновение на крыши городских зданий. Он сообщил, что создаст рабочую группу для изучения этой проблемы. Одним из решений Беглов назвал установку сигнализации на чердачные двери.

Актуальным вопрос гуляния по крышам стал после происшествия 20 сентября. В тот день 24-летний парень и 17-летняя девушка пошли на экскурсию по петербургским крышам, но на доме № 23 по улице Рубинштейна что-то произошло, и пара упала. Молодые люди скончались на месте. Следственный комитет по Петербургу завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Если прописать в поисковике «экскурсии по крышам Петербурга», то перед пользователем появятся десятки сайтов, предлагающих соответствующие услуги за довольно небольшие деньги — до тысячи рублей.

На одном сайте говорится: «Большинство экскурсий по крышам Санкт-Петербурге проходят нелегально. А это значит, что ответственность за ваше благополучие во время прогулки несете вы сами». При этом в городе очень много площадок, на которые можно забраться и посмотреть на Петербург с другого ракурса. В то же время есть организации, которые утверждают, что их прогулки официальны.

Источник фото: Pixabay

Романтика крыш

Независимый эксперт в области урбанистики, директор института дизайна и урбанистики ИТМО Марина Сухорукова объяснила «360», почему в Петербурге так популярны прогулки по крышам. По ее словам, городу не хватает романтических экскурсий.

Это популярно, потому что в Петербурге не хватает таких романтические поездок. Из экзотики есть две вещи — прогулки на корабликах, которые ограничены по времени в течение года, и кафе на крышах. Во-первых, этого мало. Во-вторых, это достаточно дорого для большей части туристов Марина Сухорукова.

По мнению Сухоруковой, полностью запретить такие прогулки не получится, потому что найдутся люди, которые «партизанским образом» будут ходить на такие экскурсии.

Источник фото: Pixabay

Не подъем, а путешествие

Организатор экскурсий на крышах Никита Агапов поделился с «360», что прогулки по крышам стали популярным развлечением, потому что превращаются в целое путешествие и возможность прикоснуться к нестандартному туризму. Кроме того, это удобно — здания стоят плотно, находятся примерно на одной высоте.

Есть несколько официальных площадок, например, у Исаакиевского собора. Но с колоннады не видно самого Исаакиевского собора Никита Агапов.

Агапов поделился, что происшествие с молодыми людьми 20 сентября — «категорическое стечение обстоятельств», потому что ребята, видимо, «сделали не так все, что можно было». Крыши, по мнению Агапова, не более опасны, чем любой другой вид экстремального туризма.

В любом случае к прогулке нужно подготовиться. Речь не только о том, чтобы надеть удобную обувь, но и в выборе площадки и организаторов. Тут важно смотреть на то, как они относятся к своей работе.

Имеет большое значение: организаторы делают это из меркантильного интереса, или ребята создают экскурсии, потому что любят? Если любят — безопасность и комфорт будут на высоком уровне Никита Агапов.

По мнению Агапова, учитывая существующие знания об этом развлечении, законодательно легализовать его невозможно. И пока это сделать нельзя, прогулки по крышам будут существовать нелегально.

Источник фото: Pixabay

Безопасность в руках профессионала

Руфер Евгений Якушев считает, что прогулки по крышам стали популярны примерно в 2010–2011 годах, когда чердаки начали закрывать. У людей проснулся интерес именно потому, что проход на крыши стал почти недоступен.

Если сделают легальными, вся романтика уйдет. На легальных точках, где все огорожено, где толпы народу — там скучно, я туда не пойду. Запретить не смогут, все равно это будет Евгений Якушев.

Главное правило, чтобы прогулка была безопасной — идти с опытным человеком, который много лет занимается этим. Он знает крыши, не поведет на опасные, скажет, куда наступить.