Петербургская ревнивица. Почему убийство Картрайта возложили на его жену

Следствие уверено в том, что жена украинского рэпера Энди Картрайта заранее спланировала убийство супруга. По подозрению в причастности к преступлению задержали и ее мать, тещу исполнителя. Все, что известно об этом деле, — в материале «360».

Расчлененный труп украинского рэпера и звезды реп-батлов Versus Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в петербургской квартире 29 июля. Жена исполнителя Марина Кохал заявляла, что супруг умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его тело, чтобы спасти от дурной славы, когда все станет известно. Однако наркотиков в крови погибшего не обнаружили.

Позже женщина добавила, что срезала кожу с подушечек пальцев супруга и отнесла ее на детскую площадку в надежде на то, что улики съедят крысы. Само тело, расфасованное по мешкам, несколько дней лежало в холодильнике и на полу.

Жена убитого также выдвигала версию о том, что у ее мужа мог случиться сердечный приступ, из-за которого он и умер. Но врачи опровергли такой вариант развития событий. Позже Кохал призналась в том, что убила мужа.

Участие тещи

В начале расследования Марина Кохал рассказывала, что расчленяла тело Картрайта в одиночку, однако потом добавила, что иногда ей помогала ее мама Елена Кохал. Например, по ее словам, женщины вместе переносили тело в ванную, чтобы обмыть его.

В СК заявили, что присутствие матери обвиняемой в квартире уже доказано. Правоохранители уже задержали женщину. В ходе расследования силовики обыскивали квартиру адвоката Марины Кохал Юрия Авдеева, у которого якобы жила мать после задержания дочери.

По неподтвержденным данным, правоохранители рассчитывали найти недостающие части расчлененного трупа. Сам адвокат уверен в том, что обыски в его квартире призваны отвлечь его от работы и не дать подготовить стратегию защиты.

Официального заявления по поводу того, в каком статусе по делу об убийстве Энди Картрайта находится его теща, не было. Тем не менее Пятый канал написал, что она проходит как соучастница преступления. Мать рэпера уверена, что обе задержанные женщины причастны к убийству ее сына, но окончательное решение, по ее словам, все равно остается за судом.

Сына Марины Кохал и Энди Картрайта после задержания бабушки увезли на «плановое медицинское освидетельствование».

«Как только будет заключение от врачей, комитет по социальной политике будет искать, куда его определить», — заявили в СК.

Мотивы супруги

Сейчас следствие уверено, что убийство было тщательно спланировано Мариной Кохал. Среди доказательств заранее приобретенный женщиной препарат, которым она могла отравить супруга.

СМИ сообщали, что незадолго до убийства женщина якобы искала в интернете сильнодействующий препарат, который назначают больным диабетом. Передозировка может вызвать гипогликемическую кому и смерть.

Еще в начале августа, спустя всего несколько дней с момента обнаружения тела Картрайта, СМИ начали писать о том, что он давно встречался с другой женщиной и якобы даже хотел ради нее уйти от жены. Девушка была фанаткой рэпера.

Вскоре в Сети появились скриншоты из переписки Картрайта с любовницей. Они обсуждали музыку, рэпер приглашал девушку на свои выступления и просто на личные встречи. Осенью 2019-го девушка написала Картрайту, что думает, что «расходиться нам было ошибкой», и пригласила его к себе. По информации девушки, в последний раз они виделись в марте, а потом только переписывались.

Весной 2020-го рэпер начал жаловаться своей любовнице на проблемы в жизни. Позже выяснилось, что Марина Кохал знала о связи Картрайта с другой — у нее был доступ к социальным сетям мужа. В день убийства она написала товарищу супруга от его имени, чтобы отменить встречу. Последнее сообщение любовнице со страницы Картрайта тоже было отправлено Кохал — уже после убийства.

Одна из версий мотивов убийства сегодня — ревность и страх, что Картрайт уйдет к другой.