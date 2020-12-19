Петербург поможет Нотр-Даму, православный антивирус и российские атлеты. Главные новости недели

Смерть пациентов ковидного госпиталя в Курске

Новость о смерти 14 пациентов коронавирусного госпиталя в Курске могла бы стать очередной ковидной сводкой. Но списать все на инфекцию сейчас вряд ли получится. По версии следствия, одна из причин массовой гибели — причинение смерти по неосторожности.

Газификатор для подачи кислорода сломался в ноябре. Людей тогда распределили по другим госпиталям. Но через несколько дней после переезда из 38 пациентов госпиталя в живых остались 24. СК расследует, что стало причиной смерти — нехватка кислорода или естественный ход болезни.

Судя по тому, что сломавшийся газификатор 1991 года выпуска, вопросы можно также адресовать не медикам, а руководителям местной системой здравоохранения.

Коронавирус во Франции

Во Франции из-за закрытия учреждений досуга тысячи человек остались без заработка. Работники концертных залов, кинотеатров, баров и ресторанов выходят на протесты. Главный призыв протестующих — «Дайте нам работать!» очень созвучен с желанием российских рестораторов и артистов.

При этом эпидемиологическая обстановка во Франции напряженная. Почти два с половиной миллиона заражений. Коронавирус выявили и у президента Эммануэля Макрона. Также на карантин ушли первые лица других государств, контактировавшие с ним. Например, премьер Испании.

Ограничения в России по сравнению с французскими не так категоричны. Тихим Новым годом без вечеринок и застолий в кафе сегодня никого не удивишь. А вот комендантским часом, за нарушение которого штрафуют на 135 евро или 12 тысяч рублей, можно ошарашить. Санкция французская, а все равно как-то не по себе.

Даже петербургский локдаун сферы развлечений кажется не таким жестким. Кстати, не только ограничения теперь связывают российскую культурную столицу и Париж.

Петербург поможет Нотр-Даму

Завод «Ракета» восстановит часы на сгоревшем Нотр-Даме. Выпуском подобных часов во Франции не занимаются. А у «ракетчиков» есть опыт восстановления часов на московском здании «Детского мира».

Разумеется, проект — не только повод для гордости, но и ответственность за мировое наследие. Реставрация кремлевских курантов, точнее, их звонницы привела к переосмыслению мелодичности. Но «Ракета» здесь ни при чем.

Необычный перевод и православный антивирус

В Google, похоже, не сомневаются во влиятельности русских. Там на днях переводили с английского обращение «мистер президент» как «Владимир Владимирович». Буквально.

Заметил глюк один из политологов после большой пресс-конференции президента. Перевод с английского «thank you mr president» какое-то время звучал как «спасибо, Владимир Владимирович».

Разумеется, баг уже устранен. В том, что он рукотворный, многие не сомневаются. Фраза — один из сторонних примеров перевода, заявили в корпорации.

И да, у Google за прошедшую неделю «слетело» множество платформ включая YouTube и GMail. Миллионы человек не могли открыть Google-документы или зайти в почту. Но даже на этом фоне создание в России православного антивируса вряд ли покажется благословением.

Программа «Лабарум» — так называли римское победоносное знамя с монограммой Иисуса Христа — предупреждает пользователей о подозрительных сайтах. Выводы она делает на основе жалоб пользователей и данных Роскомнадзора. Новинка уже прогремела на всю Сеть, но скорее, из-за названия.

Ракетный комплекс «Авангард»

Недавняя установка гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» в одну из спецшахт Оренбургской области, возможно, вызовет больше высоких чувств.

«Авангард» считают прорывом — ракета, не смотря на скорость в 20 раз выше звуковой, способна маневрировать. Впечатляющих технических характеристик множество. Однако США российскую разработку реальной угрозой не признают. Точное число имеющихся сейчас на вооружении «Авангардов» не разглашается, но известно, что до конца года ракет у Оренбургской дивизии будет больше.

Решение CAS

Вообще, недооценивать — это недальновидно. Спортивный арбитражный суд (CAS) и WADA тоже не очень сильны в прогнозах последствий. Россия отстранена от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на два года. Отчасти, это победа — первоначальная санкция предполагалась на четыре года.

Атлеты до конца 2022 года не смогут участвовать под флагом страны в Олимпиадах и чемпионатах мира. Впрочем, выступления в нейтральном статусе для наших — не новинка. Разумеется, важности проблемы это не отменяет.

Но вот что может отозваться куда большими последствиями: Россия в течение двух лет не примет крупные международные соревнования. Здесь мало приятного не только для страны, где годами строилась инфраструктура для зимней Олимпиады, универсиад, летних чемпионатов мира — так и для международных спорткомитетов. Им пора искать новые подходящие площадки.