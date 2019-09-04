Умер немецкий фотограф Питер Линдберг. Он сотрудничал с самыми известными модными журналами, снял несколько фильмов о моделях, писал о моде. «360» вспоминает самые выдающиеся его работы.

Сообщение о смерти Питера Линдберга было опубликовано на его официальной странице в Instagram. Причина пока не известна. Ему было 74 года.

«С величайшим сожалением мы сообщаем о том, что Питер Линдберг ушел из жизни третьего сентября 2019 в возрасте 74 лет. У Питера осталась жена Петра, его первая жена Астрид, четверо сыновей — Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф, и семеро внуков. Его уход опустошителен».

Линдберг родился в Польше в 1944-м, в возрасте 33 лет переехал в Париж и начал серьезно заниматься фэшен-фотографией. В 90-м году для обложек Vogue Линдберг фотографировал супермодель, актрису и певицу Наоми Кэмпбелл, топ-модель Кристи Тарлингтон, супермодель и телеведущую Синди Кроуфорд и многих других. Именно Линдберга называют одним из создателей феномена супермоделей 1990-х годов.

Фирменный стиль фотографа легко узнать: для него были характерны контрастные черно-белые фотографии. В своих работах Линдберг делал акцент на естественной красоте моделей. Линдберг снимал многих известных людей, таких как Линда Евангелиста, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова, Меган Маркл, Тильда Суинтон, Пенелопа Крус и других.

Фотограф сотрудничал с известными дизайнерами Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом, снимал знаменитые календари Pirelli за 1996 и 2002 годы. Также он сотрудничал с самыми популярными глянцевыми изданиями, такими как Vogue, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Vainty Fair и Esquire.