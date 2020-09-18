Песня с чужого голоса. Как знаменитостей без их ведома втягивают в политику Белоруссии

Российские и белорусские звезды записали песню, названием которой стала фраза из речи Александра Лукашенко: «Любимую не отдают». СМИ и слушатели восприняли это как прямую поддержку белорусского президента. Но некоторые российские знаменитости заявили, что никого композицией не поддерживали, а об аллюзии в названии песни не знали. И это не первый случай, когда известные люди невольно становятся участниками политической борьбы в Белоруссии. Так уже случилось с Элайджей Вудом и Чаком Норрисом.

В записи клипа участвовали почти 20 артистов и коллективов, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Александр Буйнов, Диана Гурцкая и другие. В припеве повторяется фраза «любимую не отдают». Это цитата из послания к народу и Национальному собранию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — заявил Лукашенко.

В остальном текст песни нейтрален и аполитичен.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова заявил «Открытым медиа», что «никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял». А представитель Буйнова подчеркнул, что певцу просто предложили «записать хорошую песню» в компании Баскова и Киркорова. О том, что в композиции используют цитату Лукашенко, артист не знал.

А вот белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно знал об отсылке песни к словам главы Белоруссии. Об этом артист заявил «360».

«Каждый артист, который берет новую песню, он ее слушает сначала, а уже потом решает, принимать участие в проекте или нет. Первое — это песня. Песня получилась прекрасной. Тому подтверждение те артисты, которые приняли участие в создании этой песни», — подчеркнул певец.

Алехно убежден, что каждый исполнитель своим участием в создании песни выразил отношение к Белоруссии. При этом, отметил он, далеко не все, кому поступило предложение записать композицию, согласились участвовать.

Считаю, что это правильный проект, особенно в это время, потому что Родину, как называется песня, любимую не отдают. Это фраза, которую сказал президент Александр Лукашенко. Это действительно так. Нужно быть идиотом, чтобы отдать свою любимую Родину… Я рад, что принял участие в этом проекте Руслан Алехно певец.

Западные звезды и белорусская борьба

Подобный ход уже использовали противники Лукашенко. Они заказывали ролики у иностранных актеров через платформу Cameo. Сервис появился три года назад. Он представляет собой платформу, где любой желающий может заплатить звезде за личное видеосообщение.

Актеры, комики, певцы, блогеры устанавливают там свои цены за ролики — в среднем от 25 до 250 долларов. Однако некоторые просят за свои услуги и несколько тысяч долларов. При этом заказчик коротко описывает, что артист должен сказать или для кого предназначено сообщение. Сейчас на платформе уже есть 20 тысяч знаменитостей.

Одним из актеров, которому заказали ролик, стал Элайджа Вуд. В начале июля исполнитель роли Фродо записал видео в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Видео в Instagram выложила подруга сына Бабарико Александра Зверева.

«Привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня поддержать вас. Я недавно прочел о вашей ситуации. Конечно, она просто ужасна. Надеюсь, вас скоро освободят и все произошедшее останется в прошлом», — заявил исполнитель роли в фильме «Властелин колец». Актер также добавил цитату из фильма: «В этом мире еще много хорошего, и за это стоит бороться».

Бабарико задержали в конце июня. Его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позже мужчину арестовали. ЦИК не допустил его к регистрации кандидатом на выборах. После оглашения результатов выборов и объявления Лукашенко главой государства в стране начались массовые протесты. В организации и финансировании акций обвинили членов штаба Бабарико. В штабе, в свою очередь, отметили, что привержены лишь мирным и законным действиям.

Уже во время протестов ролик на Саmео заказали и Чаку Норрису. Звезда американских боевиков записал видеообращение к Александру Лукашенко, где назвал главу Белоруссии «Сашей ноль процентов» и «Мистером тараканом». Ролик опубликовали YouTube.

«Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил актер.

А российские звезды изначально не хотели принимать участие в политических мероприятиях Белоруссии. Когда основной день голосования на президентских выборах назначили на 9 августа, музыканты начали массово отказываться от выступлений на запланированных на 8 августа бесплатных концертах в разных городах Белоруссии.