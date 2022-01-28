Песня о Бандере стала флешмобом и поводом для скандала. Сердючка снова потеряла Россию

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки спел про «батьку Бандеру». Артист заявил, что у выступления не было никакого подтекста, просто во время съемок программы эта песня была очень популярна. Однако депутаты Госдумы предложили запретить Данилко въезд в Россию.

Сердючка спела про Бандеру

На днях в интернете появился небольшой отрывок украинской передачи «Дизель Шоу» с участием Верки Сердючки. Стоя на сцене в компании артистов своего коллектива и юной зрительницы из зала, проводница-звезда спела: «Батько наш — Бандера, Украина — мать, мы за Украину будем воевать!»

Позже Андрей Данилко, который почти 30 лет выступает в образе Верки Сердючки, объяснил, что это была импровизация. Программу записывали несколько месяцев назад, когда в соцсетях набирал обороты флешмоб по исполнению песни про идеолога украинского национализма.

«Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир или на майдан и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию. <…> Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время, когда люди спиваются, не знают, что делать дальше», — сказал Андрей Данилко.

Флешмоб с Бандерой

Имен авторов этой композиции никто не знает. Специалисты-историки из Прикарпатья признались каналу TCH, что в рассказах о националисте песня про «батьку Бандеру» нигде не упоминалась. Также никто не пел эту песню во время празднований дня рождения Бандеры в предыдущие годы.

«Насколько она древняя, мы не можем сказать. Мы ее впервые услышали. О Бандере же начали петь в 30-х годах прошлого века», — сказала научный сотрудник Историко-мемориального музея Степана Бандеры Ольга Чолий.

Впервые в интернете песню заметили в 2019 году, позже ее слова появились на сайте «Украинские песни» с уточнением, что текст был записан со слов студентов богословского факультета Черневецкого национального университета. Пользователи тут же начали добавлять свои вариации с незначительными изменениями в тексте.

В 2020 году песню исполнил хор клириков Свято-Троицкого кафедрального собора Православной церкви Украины в Ивано-Франковске возле городского памятника Степану Бандере. Вскоре после того, как запись появилась в TikTok, песня начала предсказуемо набирать популярность на Западной Украине.

Осенью 2021 года львовские школьники запустили в соцсети флешмоб, призывая всех петь «Песню про Бандеру». К акции присоединились и взрослые: солдаты, полицейские, политики, телеведущие, профессиональные певцы.

Данилко могут запретить въезд в Россию

Данилко всегда старался позиционировать себя как артист вне политики. При этом его популярность была очень велика у русскоговорящих зрителей: только в России Сердючку пять раз награждали «Золотым граммофоном».

Первый громкий скандал произошел после презентации песни, с которой артист поехал на Евровидение-2007. Россияне услышали в припеве конкурсной песни I want you sing: Russia goodbye («Я хочу, чтоб вы спели: „Россия, прощай“»). Данилко настаивал на том, что в тексте было Lasha Tumbai на монгольском. После этого скандала популярность у артиста в России заметно снизилась.

На Украине, несмотря на второе место на Евровидении, артиста клеймили за то, что он показывает свой народ в невыгодном свете. Народный депутат Тарас Чорновил на страницах Korrespondent.net назвал Сердючку гермафродитом, представляющим маргинальную периферийную часть жлобской публики.

После 2014 года Андрей Данилко, как и большинство украинских артистов, не появляется в России. Однако исполнение песни о Бандере очень расстроило россиян, а некоторых откровенно разозлило. Депутат Госдумы Александр Бородай предложил запретить Андрею Данилко въезд на территорию России, заявив «Газете.ru», что «у нас своих придурков хватает, нам чужие не нужны».