«Песня года» не удержала зрителей в масках. Концерт критикуют за то, что избежал штрафа

Шоу «Песня года» не обошлось без скандала. Филипп Киркоров приехал с опозданием и ответил на выговор режиссера прямо со сцены. Программа также вызвала вопросы из-за соблюдения безопасности: толпа гостей без масок должна была бы привлечь Роспотребнадзор, как это происходило со многими другими концертами и исполнителями.

Король отечественной эстрады опоздал на репетицию «Песни года» и устроил скандал прямо на сцене. Режиссер Александр Ревзин сделал ему замечание по поводу того, что концерт-съемку необходимо начинать вовремя, а опоздания артистов даже на репетиции сбивают рабочий процесс. Киркоров ответил на сцене, а потом высказал свое мнение Ревзину за кулисами, отмечает издание Starhit.

Одним можно

Однако недовольство звезды оказалось значительно меньше, чем возмущение внимательных зрителей. После того как многочисленные записи концерта появились в Сети, люди начали отмечать, что почти никто из звезд за кулисами не озаботился ношением средств индивидуальной защиты.

И если выступать в них было бы просто невозможно, то чем обусловлено такое пренебрежение к мерам предосторожности за сценой, объяснить сложно. Тем более что в концерте участвовали и возрастные знаменитости, например Лев Лещенко и Валерий Леонтьев.

Заметили нарушения и в организации. На кадрах, которые снимали зрители, видно, что как минимум партер заполнен существенно больше, чем на 25%, как этого требуют карантинные меры. Люди сидят достаточно плотно на каждом ряду.

Людям без масок разрешали подходить к сцене и создавать зону танцпола, хотя она не была предусмотрена на самом мероприятии. О социальной дистанции в таких условиях не шло и речи, а на видео можно заметить, что маски на лицах есть далеко не у всех зрителей.

Тем не менее организаторы «Песни года» заявили, что шоу проводилось без нарушений. Стюарты, по их словам, проверяли, надеты ли маски у зрителей, а в зале и фойе каждые 10 минут звучали напоминания о важности соблюдения противоковидных мер.

Администрация «ВТБ Арены», где проходил концерт, утверждает, что везде были расставлены дезинфицирующие средства, все участники прошли тесты на COVID-19, а зрители были рассажены с соблюдением дистанции в полтора метра. С других ракурсов действительно видно, что зал полон, но не набит битком, как могло показаться с высоты. Однако проблемы с масками и социальной дистанцией, особенно в отношении тех, кто подходил к сцене, остаются актуальной темой для обсуждения.

Другим нельзя

Многие пользователи Сети были возмущены не только тем, что концерт «Песня года» мог пройти с нарушениями мер предосторожности, но и тем, что другим исполнителям и организаторам такие недочеты с рук не сошли.

«Вы что, с ума посходили? Значит, концерт Басты — плохо, Кипелов — плохо, а „Песня года“ с полным залом, где явно больше 25% зала и сидят они не через стул… Я в шоке… Одно лицемерие», — написал пользователь Instagram.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге с большим скандалом оштрафовали Ледовый дворец, где проходило выступление рэпера Басты. Тогда зрители жаловались, что многие были без масок во время концерта, а зал был переполнен вопреки предписаниям Роспотребнадзора. Сам артист заявил, что администрация площадки добросовестно выполнила все требования.

После этого по всей России прокатилась волна проверок. Люди также жаловались на концерт группы «Кипелов», состоявшийся в московском клубе Adrenaline Stadium. Там якобы тоже не соблюдали меры безопасности, людей было слишком много, а вот средства индивидуальной защиты они не использовали.

Сам Валерий Кипелов отметил, что надеется, что никто не пострадал и Роспотребнадзор останется доволен. Менеджер группы уверил прессу в том, что всем гостям раздавались маски, в зале присутствовали санитайзеры и периодически звучали напоминания и предупреждения, касающиеся масочного режима.

Также в Санкт-Петербурге готовятся штрафовать еще две площадки: клубы «А2» и «Космонавт». Причиной стали концерты групп «Чиж & Co» и «Бригадный подряд», которые власти города сочли несогласованными. Выездные проверки, по данным «Интерфакса», показали, что организаторы этих мероприятий допускали нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Некоторые концерты и вовсе начали отменять. Частично это делали сами музыканты, не хотевшие влезать в скандал и подставлять администрации площадок, ведь именно на их плечи ляжет штраф в несколько сотен тысяч рублей. Так поступили коллектив «Аквариум» и исполнители Ирина Круг и Олег Погудин — их концерты в БКЗ «Октябрьский» перенесли.

Концерт певицы Юлии Зиверт в Новосибирске пришлось отменить буквально за сутки. Артистка извинилась перед своими фанатами и объяснила, что это не ее желание, а «указ из Москвы» о том, что выступление проводить нельзя.

А по факту уже прошедшего концерта Зиверт в Красноярске местный Роспотребнадзор проводит проверку. В ведомстве подозревают, что мероприятие могло пройти с нарушениями карантинных предписаний: на видео, снятом одним из гостей, видно, что рассадка в зале может оказаться слишком плотной.

Однако в отношении «ВТБ Арены» и организаторов «Песни года» пока никаких претензий власти и чиновники не высказывали. Зрителям остается только догадываться о причинах такой избирательности контролирующих органов.