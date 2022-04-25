Поддержание морального духа российских солдат, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, является важной задачей для деятелей культуры. Кроме того, с помощью творчества они должны объяснять молодому поколению, что происходит в мире. Такое мнение выразил лидер группы «Рондо» Александр Иванов.

«360» удалось связаться с музыкантом и узнать, какую цену иногда приходится платить за искреннюю любовь к стране и как еще артисты могут помочь военнослужащим, которые борются за денацификацию.

Далее — прямая речь.

Важно объяснять, что происходит

Марафон «Zа Россию!» преследует одну цель — сделать так, чтобы люди сплотились вокруг президента, нашей страны и чтобы государство, имея общую позицию, начало жить тем, чем оно должно сегодня жить, — освобождением братских республик, в том числе всей Европы, а может быть, и всего мира, от фашизма и нацистской идеологии.

Важно объяснять людям, которые не интересуются политикой, особенно молодежи, что происходит

Если мы, например, дети детей войны при советском образовании получали правильную информацию практически с детского сада, то сейчас это утрачено. Наши дети зомбированы, приходится объяснять им, что такое Великая Отечественная война, Первая мировая война, все то, о чем говорили президент России Владимир Путин и деятели культуры.

Страна должна объединиться

Каким образом можно поддержать патриотический дух россиян? Страна должна объединиться вокруг президента Владимира Путина. Если бы не он, от РФ ничего бы не осталось.

Следует объяснять россиянам, что такое страна, что такое Родина, показывать по центральным телеканалам настоящих патриотов, которые объясняли бы, что происходит, ведь многие даже не знают, что на Украине идет спецоперация и ребята погибают в борьбе с фашизмом.

Думаю, артисты должны поддерживать патриотизм своим творчеством. Работать, создавать хорошие песни о Родине, нашей прекрасной стране

«Не проводить концерты на передовой — преступление»

Многие артисты отказываются поддерживать страну. Ментальность — штука непростая. Зависит от того, как родители воспитывали ребенка и в каких условиях.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас в стране происходит чистка всего и вся, того, что натворили те, кто сбежал на Запад со своими миллиардами. Поэтому, думаю, ситуация будет меняться. А те, кто остался в России, должны сделать выводы и пересмотреть свою жизнь.

Считаю преступной деятельностью не проводить концерты для военнослужащих. Все артисты сейчас должны заниматься самым главным делом: как наши предшественники в 40-х годах ездить на передовую, петь для ребят в окопах и госпиталях. Это нужно делать каждый день и каждый час.

Нужно поддерживать наших бойцов, их жертвенность, смелость — именно сейчас рождаются герои

«Рок-музыканты призваны говорить правду»

На патриотические концерты приходит все больше и больше людей. Думаю, скоро вся страна будет ходить на них. И то, что сейчас настоящие патриоты совершенно разных направлений проводят разъяснительную работу, в том числе творчеством, это хорошо.

Счастье, что мы можем видеть сегодня то, о чем говорили на протяжении последних 30 с лишним лет — что нужно повернуться лицом к настоящим артистам. Конечно, развлекательные программы нужны, но сейчас важно говорить людям правду. Рок-музыканты призваны говорить ее, они всегда это делали — даже в 90-е годы, когда танки расстреливали Белый дом, мы выступали на баррикадах.

Считаю, что и сейчас рок-музыканты должны говорить правду о своей стране, своей Родине

Я такие песни пою с 80-х годов и горжусь тем, что сегодня стою за Россию-матушку на передовой. Куда скажет страна, туда и поеду. Вот недавно просился на передовую, а мне ответили, что заряжающих уже нет. «Пой песни — это самое главное твое оружие», — сказали мне. Вот поэтому пою и буду петь и поеду туда, куда Родина прикажет.

Угрозы за патриотизм

В мою сторону поступали угрозы в связи с моей позицией. Все началось в 2014 году, когда нам в Москве заминировали клуб «Концерт». Приехали четыре машины пожарных, медиков, кинологи с собаками. Прямо вышли на сцену и объявили, что клуб заминирован, всех вывели.

Угрожали напасть на детей с серной кислотой, убить супругу Светлану Федоровскую и навредить мне. Мы этих людей долго искали, они сбежали в Камбоджу, друзья помогли мне решить этот вопрос.

Потом нам заминировали клуб «Звездная миля» в Королеве, затем в Санкт-Петербурге. В общем, старались как-то навредить нашей концертной работе. Сейчас опять угрожают, что-то минируют. Нас одними из первых националисты внесли в базу «Миротворца», я горжусь этим.