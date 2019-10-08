Россия и Турция подписали документ об использовании для расчетов и платежей между двумя странами национальных валют — рублей и лир. По словам Минфина РФ, это соглашение является важным шагом для будущего торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Анкарой. Как это повлияет на простых россиян и на бизнес, разбирался «360».

«Для обычных людей это не значит ничего. Это фактор, который незаметен рядовому обывателю. Это все делается для отношений между странами. Для бизнеса будут использовать третью валюту. Расчеты будут в рублях и долларах, очень удобно», — пояснил президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина экономист Михаил Хазин.

Он подчеркнул, что это нововведение не даст компаниям выиграть за счет изменений курса. Однако оно повлияет на устойчивость позиций американской валюты, пошатнув ее позиции в роли главной мировой валюты.

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«Кто-то может немножко выиграть, кто-то — немножко проиграть, это не играет роли. Это влияет только на общее состояние доллара в мире — вот у него проблемы. Доллар перестает быть мировой валютой, процесс идет. Сфера оборота доллара сокращается», — заявил Хазин.

Похожего мнения придерживается и директор Института проблем глобализации экономист, публицист, ведущий теле- и радиопрограмм Михаил Делягин. Он уверен, что подписание этого документа не отразится серьезно на рядовых гражданах России и Турции.

«Может быть, поменять рубли в Стамбуле и Анкаре или Кемере будет попроще. Возможно, начнут принимать рубли на курортах», — предположил он.

Экономист пояснил, что влияние этого соглашения будет заметно в сфере внешней торговли и внешней экономической деятельности как для крупных, так и для мелких компаний.

Делягин также отметил, что заключение соглашения об использовании национальной валюты при расчетах между двумя странами никак не повлияет на курс обмена и не сделает его выгоднее.

«Курс и рубля и лиры определяется через доллар, двусторонний курс вряд ли будет отклеиваться от курса через доллар», — заключил он.

Соглашение об использовании национальной валюты для расчетов и платежей между двумя странами Россия и Турция подписали четвертого октября, однако документ появился на сайте Министерства финансов РФ лишь во вторник, 8 октября. В ведомстве подчеркнули, что это соглашение «направлено на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами» двух стран. Там также отметили, что основная цель документа — постепенный переход к использованию рублей и лир для расчетов между Россией и Турцией.