Каждый год четыре тысячи энтузиастов со всего мира собираются в жару и пыль южной Калифорнийской пустыни Мохаве, чтобы воссоздать мир Безумного Макса, популярного антиутопического боевика. Wasteland Weekend — это крупнейший в мире постапокалиптический тематический фестиваль.

Для фотографов этот фестиваль — настоящее чудо. Скудный, постапокалиптический пейзаж как нельзя лучше подходит к пестрой одежде, раскрашенным лицам, закрытым черепами или очками-гоглами всех цветов и размеров. На фестиваль не пускают просто зрителей — нужно обязательно одеться в тему.

На четыре дня участники без электричества и с ограниченным запасом воды воссоздают атмосферу фильмов Джорджа Миллера. Запыленный метал старых машин, тематические лагеря и искусственные скалолазные сооружения дают посетителям возможность пережить воображаемый апокалипсис Wastland Weekend.

Толпы людей ежегодно съезжаются в пустыню Мохаве в первых числах октября, чтобы окунуться в атмосферу пустошей — участники фестиваля могут покрасоваться друг перед другом невообразимыми костюмами, а также оценить самые безбашенные кастомизации автомобилей.

Днем — парады на раскрашенных машинах, ночью — раскрашенные девушки в кожаных бикини, состязания за металлической сеткой, концерты с огнями, взмывающими в ночное небо пустыни — участники подходят к фестивалю крайне серьезно. Костюмы и украшения продуманы до самых мелочей.