Одинцово — это город, в котором переплелись древность и модернизация, промышленность и искусство. В нем можно насладиться видом дореволюционных дач, вжиться в роль царского предпринимателя в местном музее, изучить граффити и послушать шепот сосен в парке Малевича. Специально для «360» урбанист и краевед Павел Гнилорыбов рассказал об истории Одинцова и памятных местах, которые стоит посмотреть.

История Одинцова начинается во второй половине XIV века и связана с именем знатного боярина Андрея Домотканова по прозвищу Одинец. Именно от него и пошло название Одинцово. В разное время землями владели именитые и влиятельные российские семьи.

Окрестности Одинцова могут похвастаться прекрасной природой. Здесь расположены парки, санатории и дачи. Неслучайно дворяне и государственные деятели XX века выбрали его как место жительства.

Гребневская церковь

В начале XIX века Одинцово принадлежало роду Зубовых. В 1820 году жена владельца Елизавета Зубова закончила строительство каменного храма в стиле зрелого классицизма. На его месте раньше стояла деревянная церковь. Здание застало судьбоносные события российской истории.

В августе и сентябре 1812 года на территории Одинцова дислоцировались первая и вторая западные русские армии. В церкви постоянно шли молебны о даровании победы Павел Гнилорыбов.

Но французы зашли на территорию церкви и разграбили. В 1813 году ее заново освятили, а позже пристроили два боковых придела и высокую стройную колокольню около 30 метров.

В XIX веке церковь начали украшать, но в XX веке ее ждали испытания. На советскую Россию обрушился страшный голод, и все церковные ценности, а это золото, драгоценные камни, ризы, оклады икон, начали изымать. Таким образом пытались решить проблему. Позже в церкви был склад, и только в 1991 году ее передали верующим.

«Старая Смоленская дорога»

На въезде в Одинцово всех встречает мемориальная арка «Старая Смоленская дорога». Это напоминание о старейшем сухопутном тракте России, частью которого является современное Можайское шоссе. Изначально дорога предназначалась для дипломатов и торговцев. Она была настолько дремучей и непроходимой, что пугала иностранцев.

Старый Смоленский тракт стал свидетелем двух войн — Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. В 1812 году через Одинцово шли французы. Они разграбили окрестности — и население города сильно уменьшилось. Эту дорогу воспели десятки авторов — от Льва Толстого до Булата Окуджавы.

Железнодорожный вокзал

После прокладки железнодорожной линии в Одинцове началось строительство дачных поселков и школ. Здесь появились фабрики. В 1853 году род Зубовых продал имение князю Мещерскому. Тот начал планировать строительство железной дороги Москва — Смоленск через Одинцово.

Первый одинцовский вокзал создал архитектор и мастер московского модерна Лев Кекушев. Вокзал похож на дачный особняк — он был легким, ажурным и деревянным. Здание было двухэтажным, имело башенки по краям и шпиль. Рядом с вокзалом была также пристройка для царской семьи. В нем даже останавливался Николай II.

С появлением вокзала в Одинцове появилась жизнь — в него стали приезжать именитые дачники. Среди них был поэт Валерий Брюсов. А вокруг железной дороги начал расти поселок Одинцово. Со временем в нем появилась основа кирпичного завода.

Историко-краеведческий музей

Одинцовский муниципальный музей связан с именем предпринимателя Василия Якунчикова. Предприятия по производству кирпича стали основой одинцовской экономики на рубеже XIX и ХХ веков. Крупнейший завод принадлежал коммерческому советнику Василию Якунчикову, который появился в Одинцове и стремительно модернизировал не самое крупное предприятие. Он начал поставлять кирпич на московский и губернский рынки. Именно в нем представлены кирпичи с именным клеймом Якунчикова.

Музей располагается в здании, которое построили в 1887 году в псевдорусском стиле. Он был практически официальным в годы царствования Александра III и Николая II. Как раз деятельность Якунчикова пришлась на их периоды правления Павел Гнилорыбов.

По словам Гнилорыбова, кирпич с предприятия поставлялся на многие крупные стройки XIX столетия. Это Верхние торговые ряды и современный Государственно-исторический музей.

В музее воссоздана контора конца XIX века, а рядом с ним — музейный дворик. На нем сплелись разные эпохи России. Здесь есть как старинные надгробия, межевой знак, так и памятники советского периода и экспозиция бронетехники.

Микрорайон «Новая Трехгорка»

Гнилорыбов отметил, что новые районы, возникающие вокруг Москвы, кажутся однообразными. Психологи замечают, что такие постройки вызывают отторжение. Но к микрорайону «Новая Трехгорка» это не относится.

В 2019 году здесь провели самый крупный фестиваль уличного искусства. Это было сделано для того, чтобы разнообразить среду и раскрасить фасады жилых домов. На нем со всей планеты собрались художники с мировым именем. В общей сложности они нанесли более 36 сюжетов на стены зданий.

«„Новую Трехгорку“ можно называть самой крупной и доступной в России галереей уличного искусства под открытым небом», — отметил Гнилорыбов.

Парк Малевича

Запад Подмосковья связан с именем русского художника-авангардиста Казимира Малевича. Именно здесь он жил и творил и даже указал на дуб, под которым хотел быть похоронен.

За годы Великой Отечественной войны и коллективизации могила Малевича не сохранилась. Но уже в наше время справедливость восторжествовала. В окрестностях Одинцова есть несколько памятников и парков, которые связаны с именем художника.

Парк Малевича открылся в 2020 году и стал знаменитым благодаря зеркальной входной группе. При входе посетитель видит бесконечное отражение себя. Напротив него — парк «Раздолье». Вместе они составляют единый кластер.

«Очень здорово, что мы дожили до того времени, когда в честь некогда полузабытых или даже запрещенных фигур в мире искусства стали называть парки, улицы и другие объекты», — заключил Гнилорыбов.