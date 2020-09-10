Служебный пес Волк Меркурий спас юную жительницу города Ломоносова от насильника. И это далеко не первый случай, когда собака выручает гражданских, Меркурий регулярно принимает участие в оперативных мероприятиях.

Нашел по запаху

Вечером 9 сентября в полицию Петродворцового района Санкт-Петербурга обратилась жительница Ломоносова. Женщина рассказала, что пропала ее несовершеннолетняя дочь. 15-летняя девочка ушла гулять и не вернулась. Телефон подростка был недоступен.

«По указанному адресу сразу же прибыли сотрудники полиции. Была привлечена кинолог Мария Копцева с поисковой собакой. Пес быстро взял след, унюхав вещи пропавшей девочки. Собака привела полицию к заброшенному зданию общежития, которое расположено на окраине поселка», — рассказали «360» в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

Там полиция обнаружила злоумышленника и похищенную девочку. Оказалось, что мужчина встретил ребенка на улице и, угрожая ножом, заставил пойти с ним. Он успел совершить «действия развратного характера», но не изнасиловал ее. Полиция перехватила злоумышленника благодаря служебном собаке. Подозреваемого доставили в отделение и передали сотрудникам следственных органов.

Оперативные выезды Волка Меркурия

Это не первое «дело» пса. Его часто привлекают к поимке и поиску преступников. Например, в сентябре 2019 года Меркурий пытался выследить мужчину, который напал на сотовый салон «Связной». Злоумышленник ворвался в магазин в Красногвардейском районе Петербурга с пистолетом и потребовал выдать ему все деньги из кассы, пишет «Фонтанка».

Сотрудники отдали ему 120 тысяч рублей, после чего грабитель скрылся. Прибывшая полиция пустила по следу Волка Меркурия. Пес довел стражей порядка до перекрестка но, к сожалению, потерял след.

Тогда же — в сентябре прошлого года — Волк Меркурий нашел предполагаемого убийцу женщины на улице Коллонтай. Им оказался 35-летний житель одной из среднеазиатских республик. Он зарезал женщину, которую пытался ограбить.

В октябре 2019 года Меркурию нужно было взять след мужчины, который пытался обчистить аптеку. Незадачливый грабитель угрожал фармацевтам ножом, но те успели спрятаться в подсобку. Преступнику пришлось самостоятельно разбираться с кассовым аппаратом. В том бою он проиграл: деньги вытащить не удалось. От отчаяния мужчина разгромил ближайшую витрину и скрылся. Когда прибыли полицейские, пес сразу взял след. Он довел их до Ленинского проспекта, но, увы, дальше запах преступника затерялся.

Более удачный выезд Меркурия состоялся в марте текущего года. Служебного пса вызвали в квартиру пенсионерки: 87-летнюю жительницу Санкт-Петербурга ограбил неизвестный мужчина. Он угрожал хозяйке квартиры ножом и забрал у нее деньги, ноутбук и драгоценности. Волк Меркурий пошел по горячим следам преступника и смог обнаружить его в комнате отеля на Лиговском проспекте. Злоумышленника задержали, подтвердили в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

Еще одно важное преступление Волк Меркурий помог раскрыть в феврале 2019 года. Благодаря псу удалось поймать подозреваемого в избиении человека в Кронштадте. Потерпевший скончался от полученных травм. Служебный пес по запаху нашел подозреваемого, а также необходимые следствию улики.