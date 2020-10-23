Первый телецентр для помощи пациентам с COVID-19 заработал в Подмосковье. Ответы на главные вопросы

Первый в истории Подмосковья телецентр для консультации пациентов заработал в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Теперь пациенты, которые после стационара продолжают лечиться от коронавирусной инфекции на дому, смогут получить квалифицированную врачебную помощь по видеосвязи. Рассказали, кто и как может получить такие консультации.

Замдиректора по организации методической и аналитической работы МОНИКИ Татьяна Чернявская рассказала «360», что подобный проект начнет работать в Московской области впервые.

Мы сегодня впервые в истории Московской области запускаем телецентр для консультации пациентов. Сегодня он начал работать в тестовом режиме, первые пациенты смогли зарегистрироваться и выйти на связь с врачами Татьяна Чернявская.

Чернявская отметила, что врачи-специалисты будут оказывать консультативную помощь пациентам Московской области с новой коронавирусной инфекцией, которых выписали из стационаров на амбулаторное долечивание.

«Поскольку это большая проблема сегодня — мы говорим о достаточно коротких сроках госпитального лечения, таким пациентам требуется наблюдение и сопровождение на амбулаторном этапе. Поэтому наши врачи различных специальностей будут плотно сотрудничать с пациентами и амбулаторными учреждениями, чтобы максимально эффективно и в полной мере оказывать консультативную и лечебную помощь для тех, кто уже покинул стены лечебных корпусов и реабилитируются в амбулаторной части», — пояснила она.

Кому помогут врачи телецентра?

Татьяна Чернявская рассказала, что сейчас рассматривается несколько режимов работы телецентра. Первым начнет работать режим поддержки выписанных пациентов. В дальнейшем специалисты планируют расширять спектр своих возможностей — например, начать помогать врачам амбулаторного звена вести пациентов, которым не требуется госпитализация.

«Но все-таки в первую очередь делаем акцент на тяжелых пациентов, особенно пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, которым нужна максимально быстрая и ответственная консультация, чтобы вовремя принять решение о смене терапии, повторной госпитализации или обращении к узким специалистам при необходимости», — рассказала она.

Ежедневно из стационаров Московской области выписывают 600 человек. Чернявская отметила, что сотрудники телецентра понимают, что из них, наверное, не каждый желающий сможет попасть к ним на прием.

«Мы будем стараться выявлять тех, кому это нужно больше всего. Пока говорить о цифрах сложно, потому что на следующей неделе мы только сделаем эту систему доступной для пациентов, но дальше будем менять свои возможности и позиции в зависимости от ситуации», — добавила собеседница.

Как врачи телецентра помогут пациентам?

Планируется, что пациенты определенных высоких групп риска будут узнавать о возможности связаться с телецентром еще в стационаре. Врачи стационара будут выбирать этих пациентов, основываясь на данных анамнеза и клинических результатах обследования, а также на степени тяжести поражения при ковидной инфекции. Перед выпиской им расскажут, как получить доступ к телецентру и с помощью видеоконференции связаться с врачом.

Врач сможет оценить глазами статус пациента, увидеть темп его речи, какие-то клинические симптомы. Чернявская подчеркнула, что этого может быть недостаточно для принятия жесткого клинического решения.

«Для смены антибактериальной и любой другой терапии нужны более весомые данные, чем те, которые может сообщить пациент в телефонном или видеозвонке. Поэтому в ситуации, если доктор заподозрит необходимость смены терапии, будет приглашен участковый терапевт, чтобы осмотреть пациента и, возможно, сделав дополнительные исследования, принять решение о смене лечения», — пояснила она.

В зависимости от ситуации с пациентом продолжат дальнейшее динамическое наблюдение, подскажут ему обратиться в неотложную или скорую помощь. При необходимости специалисты телецентра направят врачей первичного звена для более правильного осмотра пациента непосредственно на дому.

Либо участковый врач придет, либо мы максимально быстро организуем доезд неотложной или скорой помощи, если наш специалист увидит, что динамика состояния пациента отрицательная Татьяна Чернявская.

«На сегодняшний момент мы привлекаем лучших из лучших, самых опытных — хотя, разумеется, есть и молодые специалисты. Большая часть врачей из терапевтического профиля, которые смогут максимально объемно осмотреть пациента. Кроме этого, привлекаем узкопрофильных специалистов, особенно тех, у кого уже был опыт работы в ковидной инфекции. Поэтому все опытные врачи, которые смогут правильно принять решение», — отметила собеседница «360».

Как связаться с врачом телецентра?

Пациент сможет зайти в специальную программу после того, как получит доступ от своего лечащего врача. Там ему нужно будет указать свои ФИО и минимальное количество информации. После этого пациент сможет забронировать удобное для себя время контакта со специалистом.

«В программе будут предоставлены те врачи, которые доступны на данный момент, и временные промежутки. Мы планируем, что у врача будет около 30 минут на то, чтобы пообщаться с пациентом, собрать всю необходимую информацию и в доступной форме объяснить пациенту о принятых решениях и необходимых действиях», — рассказала Черняева.

Чтобы пациент имел доступ и возможность записаться, он должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Именно он позволит выйти на интернет-платформу для связи со специалистом.

«Это приложение, которое объединяет „Госуслуги“, пациента и врача. Это не в системе ЕМИАС, в которой у нас есть опыт работы, — для нас это тоже новая платформа. Сегодня мы проводили обучение специалистов, в том числе быстрой работе на этой платформе», — отметила собеседница.

Она подчеркнула, что сейчас разрабатывают возможность того, чтобы пациент мог получить доступ к программе уже в стационаре.

«Мы сейчас обсуждаем, что, возможно, понадобится инструктаж врачей, которые работают в „красной“ зоне, чтобы они могли пациентам на месте наладить этот доступ. И пациенты, не боясь оказаться без присмотра врачей или без какой-то поддержки медработников, могли бы продолжать амбулаторное лечение на дому», — заключила Чернявская.