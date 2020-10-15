Первый снег выпадет в Подмосковье. Как подготовить сад и огород к зиме?

В выходные в Москве и области ожидается первый снег. И самое время завершить подготовку сада и огорода к зиме — экстренно собрать остатки урожая, обрезать старые ветки и посадить озимые растения. Рассказываем, что обязательно нужно успеть сделать на даче, чтобы в следующем году собрать хороший урожай.

Последние дни температура в Москве и Подмосковье была на шесть-восемь градусов выше нормы. Но уже с 16 октября погода начнет портиться, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Термометры покажут всего +7…+9 градусов. В субботу ночью будет от -3 до +2 градусов, днем — около +5 градусов.

«Похолодание сразу на 10 градусов покажется катастрофическим. Но на самом деле погода вернется к тому режиму, который характерен в это время года для европейской территории России», — пояснил Вильфанд.

Ночью и днем в воскресенье возможен первый мокрый снег. Он быстро растает и постоянного покрова не образует. Но из-за низких температур, особенно в ночные часы, дороги могут стать скользкими. Поэтому, отметил Вильфанд, водителям нужно усилить внимание во время поездок. В ближайшую неделю потепления не предвидится.

Готовим грядки

Тем, кто еще не убрал урожай с огородов, давно пора этим заняться. Даже позднюю капусту срезают, как правило, в середине октября, рассказал «360» руководитель проекта «Чудо-грядка» садовод Алексей Володихин. Оставить до заморозков можно горькие дары сада — калину, терн и черноплодную рябину. После первых настоящих холодов они станут слаще.

Кроме того, сейчас самое время готовить грядки к следующей весне — внести фосфорные и калийные удобрения, разбросать свежий навоз, если он есть.

«Фосфат и сульфат калия — самые используемые. После этого перекопать землю и не разбивать комья. Когда лежат неразбитые комья, в них обычно остаются всякие вредители и патогены — и они просто замерзают. Если участок будет неперекопанный, под землей им будет тепло и они все вылезут», — сообщил Володихин.

Ухаживаем за садом

Уже с конца сентября можно было смело белить стволы деревьев и обрезать сухие или старые ветви кустарников, рассказала «360» председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова. Но если позволит погода, тем, кто пока этого не сделал, лучше постараться успеть подготовить сад к зиме.

«Малина — растение, которое нужно все время обновлять. Вырезают двухгодичные ветви, чтобы пошли новые. Клубнику сортируют и рассаживают усы, чтобы на следующий год урожай был лучше. Цветы, например розы, пока накрывать рано. Еще будет тепло, и они могут пропасть», — сказала она.

Опрыскивание растений от болезней типа парши или разных видов пятнистости лучше перенести на весну. За зиму многие возбудители и вредители погибают или засыпают, листва, на которой они тоже живут, опадает. Поэтому использовать химикаты нужно с наступлением первого тепла.

Сажаем под зиму

Помимо озимых лука и чеснока, осенью можно посадить и другие огородные культуры. Например, уточнил Володихин, петрушку и укроп. За зиму семена потеряют эфирные масла и весной взойдут раньше и быстрее. Сеять нужно на ту же глубину, что весной, но большее количество семян. Одни могут подъесть мыши, другие может смыть талой водой. А после посадки грядки лучше накрыть или замульчировать торфом, перегноем или сухими листьями.

«Можно посадить холодостойкие культуры: редис, шпинат, щавель. Можно посеять плодовые, потому что они должны пройти стратификацию, то есть воздействие холодом. Посеять семена яблонь, чтобы вырастить подвой. А потом привить на них какой-то хороший сорт», — отметил садовод.

Сажать семена под зиму лучше в «теплые» грядки. Это такие грядки, в которых слои почвы чередуются с органикой — травой, соломой, стеблями кукурузы или подсолнечника или даже древесной щепой. Благодаря гниению температура земли внутри такой грядки выше, чем в обычной.