Первый шпион Ее Величества. Новый глава МИ-6 Ричард Мур должен защитить Британию от России

«Рад назначить Ричарда на пост следующего главы Секретной разведывательной службы», — заявил глава британского МИД Доминик Рааб. Он добавил, что Мур «будет курировать работу группы мужчин и женщин, чьи неустанные усилия редко заметны публике, но критически важны для безопасности и процветания Соединенного Королевства». МИ-6 собирает разведывательную информацию за пределами Великобритании.

Мур родился в Ливии. При этом год его рождения в официальной биографии не указан. Зато известно, что в МИ-6 он начал работать в 1987 году. Там он дослужился до поста директора одного из подразделений.

Секретную деятельность он умело совмещал с карьерой дипломата — во Вьетнаме, в Турции с 1990 по 1992 год, в Пакистане и Малайзии. В 2000-е годы Мур занимал ряд постов в центральном аппарате Форин-офиса. В 2018 году непродолжительное время был заместителем советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности. В 2014–2017 годах работал послом Соединенного Королевства в Турции, а на следующий год стал политическим директором британского МИД.

Новый глава МИ-6 свободно говорит на турецком языке и иногда даже пишет на нем у себя в Тwittеr. При этом у Мура довольно традиционное для британской элиты образование. Он получил степень бакалавра философии, а также политической экономии в Оксфорде. Мура признавался, что для него честь «вернуться на свою службу».

«Секретная разведывательная служба играет жизненно важную роль в поддержании безопасности британского народа и продвижении интересов Соединенного Королевства за морем. С нетерпением жду возможности продолжить эту работу рядом с отважной и преданной командой», — заявил он.

Reuters пишет, что целью назначения на должность Мура было «укрепить оборону [Великобритании] от враждебного шпионажа со стороны Китая и России». Новоиспеченный глава МИ-6 действительно довольно неплохо знаком с Москвой, куда не раз прилетал для переговоров по Ирану. Правда, при этом он никогда не отказывался от диалога с Россией, в отличие от своего предшественника. Уступающий Муру свой пост Алекс Янгер был известен критическим отношением к Москве. Он принимал активное участие в расследовании «дела Скрипалей». Так что, скорее всего, это назначение лишь на пользу отношениям Великобритании и России.

Несмотря на различия во взглядах на диалог с Москвой, Янгер подчеркнул: «Ричард — в высшей степени профессионально состоявшийся разведчик, и мы с нетерпением ждем его снова в нашей службе».

Тепло о Муре отозвался и предшественник Янгера Джон Соэрс, возглавлявший ведомство до 2014 года. «Я много лет знаю Ричарда. Он спокойный, коммуникабельный, вдумчивый и смелый — все это качества, которые необходимы для ответственной должности главы МИ-6, особенно в эти сложные времена», — заключил Соэрс.