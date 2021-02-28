Первый российский спутник «Арктика-М» приступил к работе. И вот чем он так хорош

Первый российский спутник «Арктика-М» успешно выведен на орбиту. Он предназначен для исследования арктического климата и окружающей среды. Он стал первой частью мониторинговой орбитальной группировки в Арктическом регионе. Рассказали, зачем нужен спутник и как его запускали.

Спутник «Арктика-М» — первый российский космический аппарат, который предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Масса спутника составляет 2,2 тонны. Его создавали для работы на высокоэллиптической орбите.

Спутник разработали на базе унифицированной платформы «Навигатор» НПО имени С. А. Лавочкина — с ее помощью «Арктика-М» сможет функционировать на каждом этапе автономного полета. Чтобы спутник мог круглосуточно вести всепогодный обзор поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, на платформу установили комплекс целевой аппаратуры. Она же позволит поддерживать постоянную и надежную связь.

Речь идет о двух многозональных сканирующих устройствах (МСУ-ГС) — они будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли сразу в двух диапазонах: в видимом и инфракрасном. На спутнике также установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ), который позволит контролировать радиационную обстановку в околоземном космическом пространстве и делать прогнозы вспышечной активности Солнца.

Помимо этого, «Арктика-М» оборудована аппаратурой для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев, которые передает международная космическая поисково-спасательная система КОСПАС-САРСАТ.

Ряд специальных спутников выведут на орбиту Земли, чтобы улучшить навигацию по Северному морскому пути. Планируется, что к 2025 году заработает гидрометеорологическая космическая система «Арктика-М» — она позволит оперативно получать «спутниковые гидрометеорологические данные высокого временного разрешения по полярной области Земли».

Изначально она будет состоять из двух спутников «Арктика-М». Если все пойдет по плану, то второй аппарат выведут на орбиту в 2023 году — тогда спутники будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты. С их помощью специалисты смогут получать обзорное изображение Арктического региона Земли. Оно недоступно для непрерывного наблюдения с геостационарной орбиты. Картинка будет обновляться не реже чем раз в 15–30 минут.

Еще три спутника планируют запустить на орбиту в 2024–2025 годах. Срок службы «Арктики-М» составляет семь лет, после 2025 года спутники планируют заменить пятью аппаратами нового поколения «Арктика-МП».

Как прошел запуск

Спутник вывели на орбиту с помощью ракеты «Союз-2.1б». Запуск состоялся с космодрома Байконур в 09:55 по московскому времени. Примерно через девять минут после старта от третьей ступени ракеты отделился головной блок — разгонный блок «Фрегат» и сам спутник.

«В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока „Фрегат“ космический аппарат „Арктика-М“ штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа „Молния“ с высотой апогея 37 400–39 800 км, перигея 600–3000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса», — сообщили на сайте Роскосмоса.

Специалисты уже установили со спутником связь, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил что солнечные антенны и другие элементы «Арктики-М» раскрылись, аппарат взяли на управление.