    28 марта 2020, 21:50

    Первый пошел. Россияне делятся впечатлениями от первого дня самоизоляции

    Кирилл Тодоров

    Сегодня первый день официально объявленной в России самоизоляции, которая продлится до 5 апреля. Россияне встретили ее по-разному.
    Первый пошел. Россияне делятся впечатлениями от первого дня самоизоляции

    Самоизоляция для большинства по-прежнему носит только рекомендательный характер. К тому же грядущая неделя далеко не для всех будет нерабочей. Многие продолжат работу в удаленном формате, и для них принципиально с сегодняшнего дня ничего не поменяется.

    Тем не менее многие пользователи соцсетей восприняли самоизоляцию со всей ответственностью и решили поделиться тем, как проходит первый день внеурочного отпуска.

    Даже сидя дома, люди находят себе самые разные развлечения.

    А кто-то тем временем скучает по прогулкам, работе, учебе и привычной атмосфере в оживленной Москве.

    Впрочем, большинство пользователей отмечают плюсы самоизоляции. Главный из них — возможность наконец заняться делами, на которые раньше не хватало времени.

    Ранее в США местный телеведущий запускал актуальный флешмоб #MyQuarantineInSixWords. Для российских пользователей даже флешмоба не нужно — стоило только президенту издать указ, как самоизоляция уже стала поводом для шуток. А ведь это только первый день...