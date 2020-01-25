Первый флешмоб этого года начала американская певица. Его адаптировали для россиян, и не устояли даже музеи
Флешоб назвали в честь артистки #dollypartonchallenge. Вслед за ней начали мировые знаменитости начали выкладывать собственные версии своих снимков.
Телеведущая Эллен Дедженерес подписала свой вариант снимков фразой «Когда мой агент спрашивает, могу ли я играть разные роли».
«Парень, который сыграет всех», — написал исполнитель роли Халка актер Марк Руффало.
«Долли Партон задает мировые тренды, продвигая платформы, которые она даже не использует», — заявила певица Майли Сайрус.
Джанет Джексон решила не заморачиваться и просто выложила снимки разных лет.
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер тоже решил не отставать от нового флешмоба.
Обойтись без главного ми-ми-метра прошлого года просто нельзя. Маленький Йода тоже пользуется социальными сетями.
Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда остается собой вне зависимости от того, в какой социальной сети он находится.
Не отставать от зарубежных коллег решили и российские знаменитости. Однако флешмоб решили разбавить отечественными социальными сетями. Иван Ургант напомнил о «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Они заменили LinkedIn и Tinder.
Телеканал «Пятница» сделал набор фотографий своей ведущей Анастасии Ивлеевой.
Ксения Собчак решила тоже поучаствовать во флешмобе. В подписи к коллажу она написала: «В Tinder только в каске». Это объяснение, если у кого-то возникнут вопросы по поводу появления военного головного убора на снимке.
Певица Анна Седокова предложила подписчикам выбрать один из своих образов. «А какую Седокову выбираешь ты?» — спросила она и сопроводила запись смайликом.
Певица Елена Темникова на первое место поставила Tik-Tok в своей серии фотографий.
Издание Sports.ru сделало коллаж из фотографий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. «Интернет такой большой, и ты в нем такой разный», — написали авторы. Однако если промотать дальше, то можно увидеть, что на последней странице на всех четырех снимках присутствует Роналду.
Журналист Алексей Пивоваров напомнил, что сайт LinkedIn в России заблокирован. Поэтому на первой фотографии у него стоит значок Роскомнадзора.
Фотографии настоящей современной российской женщина опубликовала актриса Марина Федункив. Из социальных сетей только Instagram, Facebook и Tik-Tok. Остальное — жизнь. Этот коллаж стал самым смешным, по версии редакции.
Неожиданно к флешмобу присоединились аккаунты музеев.
Петербургский Эрмитаж решил познакомить подписчиков с работами Веласкеса, Тинторетто, Маратти и Станционе.
После знакомства с картинами Возрождения в Эрмитаже решили, что подписчики могут посмотреть и на экспрессиониста Матисса.
Главный музей национальной истории России решил присоединиться к коллегам и опубликовал собственный вариант коллажа.
Свои сокровищницы раскрыли Музеи московского кремля, опубликовав фотографии своих экспонатов.
Из-за границы российским культурным учреждениям ответил нью-йоркский музей «Метрополитен».