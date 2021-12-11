Первый день пенсии Меркель прошел на работе. Что делают лидеры стран после ухода?

На этой неделе на пенсию ушла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Пост главы немецкого правительства она занимала с 2005 года. Теперь Меркель, как и многие бывшие главы стран, планирует издать мемуары. Но написание книг не единственное, чем увлекаются, уходя от власти. «360» вспомнил, чем занимаются президенты, ушедшие с поста.

Ангела Меркель

Пост канцлера ФРГ Ангела Меркель покинула 9 декабря. До этого экс-глава немецкого правительства заявляла, что в первый день после ухода с должности намерена выспаться, однако 10 декабря она вышла из своей берлинской квартиры в 08:20.

Первым делом, как отметила газета Bild, Меркель отправилась в свой новый офис на улице Унтер-ден-Линден, а после — в супермаркет Hit Ullrich на улице Вильгельмштрассе.

На пенсии Меркель планирует написать автобиографию. Участвовать в написании книги будет советница экс-канцлера Беате Бауманн, уточнил Der Spiegel.

В мемуарах Меркель не планирует раскрывать личные тайны, она решила объяснить основные политические решения «своими словами и опираясь на собственный жизненный путь».

Основными темами будущей книги станут финансовый и миграционный кризисы, а также пандемия коронавируса. Написание работы, как ожидается, займет два-три года.

Барак Обама

Не только Меркель планирует уйти в писательство после сложения полномочий — точно так же поступил и 44-й президент США Барак Обама. Только книга экс-главы Белого дома, написанная после сложения им полномочий, стала четвертой в его авторстве.

После завершения своего президентского срока Обама отправился на остров в Карибском море. Он отдыхал на одном из Британских Виргинских островов, который принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Миллиардер пригласил Обаму сразу же после того, как тот уехал из Белого дома, чтобы бывший президент смог полностью сменить атмосферу.

Дональд Трамп

После истечения своих полномочий 45-й президент США Дональд Трамп улетел в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Там его встретила толпа людей, которая скандировала: «Добро пожаловать домой».

Уже на следующий день у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич были замечены 12 тонированных автомобилей, которые, как предполагалось, сопровождали Трампа, приехавшего поиграть в гольф в первый день после ухода с поста главы Белого дома.

Джордж Буш — младший

Еще один бывший американский лидер — Джордж Буш — младший — после ухода с поста в 2009 году переехал с семьей в Даллас. Вдохновившись примером Уинстона Черчилля, он взялся за кисти, отметила «Газета.ru».

Источник фото: Pixabay

Новое хобби настолько захватило Буша-младшего, что в 2014 году он открыл выставку своих работ в Президентской библиотеке, которую сам же и учредил.

Выставка картин экс-главы Белого дома получила название «Искусство лидерства: личная дипломатия президента». В нее вошли 30 портретов известных политиков, среди которых были Владимир Путин, Тони Блэр и Джордж Буш.

Также Буш-младший занимается благотворительностью. Доход ему приносят платные выступления и публикации мемуаров «Моменты принятия решений».

Виктор Ющенко

Виктор Ющенко был избран президентом Украины в 2005 году, но уже в 2010-м он потерпел сокрушительное поражение. После выборов Ющенко намеревался продолжить заниматься политикой, но вскоре почти перестал появляться на публике.

Бывший президент Украины перебрался в особняк под Киевом и занялся пчеловодством. Это увлечение Ющенко никогда не скрывал и считал очень достойным.

Ющенко даже заявлял, что на международном конкурсе в Австралии его вино из меда получило золотую медаль, а его мед признан лучшим в мире.