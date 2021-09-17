Лучший центр по наблюдению и коза Меркель на участке. Как прошел первый день голосования в Подмосковье

Пятница, 17 сентября, стала первым днем голосования в Московской области. Избиратели региона выбирали депутатов в Госдуму и определялись с составом регионального парламента. За чистотой проходящего процесса следили из Центра общественного наблюдения в Одинцовском городском округе. «360» собрал самые яркие события, которые произошли в первый день выборов.

Внимание к каждой детали

Большое внимание в Подмосковье было приковано к Центру общественного наблюдения в Одинцовском городском округе. Наблюдатели следят оттуда по видеотрансляциям за тем, что происходит на избирательных участках.

Источник фото: телеканал «360»

Данные для анализа выводятся на специальную видеостену. При этом перед каждым волонтером стоит отдельный компьютер, где также идет трансляция с того или иного участка.

«Я, как депутат Госдумы двух созывов, неоднократно участвовала в наблюдении на выборах. И, конечно, такого формата и инструментария мне не приходилось никогда видеть», — призналась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она возглавила делегацию иностранных наблюдателей, которых тоже впечатлило обустройство Центра для наблюдения.

Источник фото: телеканал «360»

«Тот опыт, который мы получили, наблюдая за этими выборами, имеет большое значение для наблюдателей, которые будут работать в других странах. Мы хотим применить этот опыт у себя», — сказал омбудсмен из Сербии Зоран Пашалич.



Москалькова добавила, что подмосковный Центр наблюдения вошел в число лучших по России.

Источник фото: телеканал «360»

Наблюдателей поблагодарил за работу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выборы — это всегда очень важно. И непросто. Все, кто участвовал в них, прекрасно понимают. Хочу поблагодарить нашу Общественную палату: здесь очень активные люди в Подмосковье, самых разных профессий. Они всегда объединяются в этот момент», — сказал глава региона.

Центр общественного наблюдения продолжит работу в круглосуточном режиме все три дня голосования.

Что происходило на участках

Приходящим на участки избирателям в обязательном порядке выдавали маску, перчатки и одноразовые ручки. Санитарные меры соблюдали везде и очень внимательно. Даже в очереди перед КОИБ участники голосования соблюдали социальную дистанцию.

Источник фото: телеканал «360»

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов приехал на избирательный участок в Гимназии № 3 в городском округе Балашиха в черной маске с рисунком армейской звезды.

Средство защиты он снял только один раз, когда сотрудница избирательной комиссии сверяла его фотографию с лицом. На участке Цаликов пообщался председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и главой Балашихи Сергеем Юровым, а после быстро и по-военному удалился.

Одним из первых на избирательный участок № 3787 в школе № 10 Королева пришел почетный житель города, летчик-космонавт и Герой России Олег Кононенко.

Источник фото: телеканал «360»

Свое раннее появление он объяснил тем, что уже в субботу улетает на Байконур.

«Послезавтра будет первая примерка корабля — я туда лечу начальником оперативной группы, и возможности проголосовать завтра-послезавтра у меня просто физически не будет», — признался космонавт и добавил, что трехдневное голосование удобнее для занятых людей.

На деле он никогда не пропускал выборы, даже когда находился в космосе. Трижды Герой России отдавал свой голос через доверенное лицо.

На участок в деревне Кострово Истринского городского округа известный подмосковный сыровар Олег Сирота пришел со своей козой по кличке Меркель. Он признался, что животное само потянуло его к избирательному участку.

Источник фото: телеканал «360»

«Как почувствовала, что сегодня день голосования. Я по телевизору видел, что можно приходить с домашними животными. У меня домашнее животное — коза. Никаких проблем не было, нас пустили, выдали бюллетень», — рассказал Сирота.

Сотрудники избирательной комиссии рогатой красавицы не испугались. Меркель вела себя смирно. По словам Сироты, козе голосовать понравилось, поэтому на следующие выборы он ее возьмет с собой обязательно.

К тем, кто не может прийти на избирательные участки, комиссия приезжает прямо домой. Так произошло с пенсионером Вячеславом Уткиным и его супругой из Орехово-Зуевского городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Гостей избиратели встретили в прекрасном расположении духа. Вячеслав Валентинович признался, что выборы для него всегда останутся праздником.

Пока одна избирательная комиссия ездила по домам, в Зимний театр Орехово-Зуева пришли близнецы Анна и Андрей Метелкины.

Для них пятница, 17 сентября, стала первым днем, когда они приняли участие в голосовании.

Первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов вместе с супругой проголосовал на выборах в колледже «Московия» в Домодедове. В беседе с «360» он отметил, что день голосования — это важное время, когда каждый должен выразить свою позицию.

Ладлена Фетисова добавила, что они просто не могли не прийти на выборы. Профессиональный спорт закалил их дисциплину. «Пришли, свою позицию выразили. Это, я считаю, очень важно», — добавила она.



Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич проверила, как организовано голосование на закрытом участке в СИЗО № 2 Волоколамского городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Она отметила, что обычно в местах лишения свободы нарушений не бывает, но, как правозащитник, она должна удостовериться, что отбывающие наказание пришли к избирательным урнам добровольно.

«Люди, с которыми я сегодня общалась, достаточно внятно объясняли, зачем они голосуют. Поэтому я полагаю, что здесь с правами человека, с соблюдением прав заключенных в электоральном процессе все нормально», — отметила она.

О том, почему выборы важны для каждого, рассказал советник главы городского округа Домодедово Михаил Ежокин. Он отметил, что в стране все решают только избиратели. Именно они определяют, как будет развиваться государство дальше.

Избиратели Московской области начали голосовать за новый состав Государственной думы и Московской областной думы. В первый день голосования на участки пришли 15,77 избирателей Подмосковья. Выборы продлятся до вечера воскресенья, 19 сентября.