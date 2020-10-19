Первый бой Хабиба без отца. Чем интересен поединок Нурмагомедова и Гэтжи

ейдБой Нурмагомедова с Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября. Правда, зрителей на нем не будет. План, который позволил бы фанатам прийти на мероприятие, попросту не утвердили вовремя. Однако от этого менее ожидаемым бой не стал. Откуда такой интерес к поединку и кому пророчат победу?

О том, что бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет без фанатов, сообщил в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото. При этом ранее писали, что UFC 254 станет первым турниром, который пройдет со зрителями. Об этом порталу Hotelier рассказал директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.

Кто победит?

Букмекеры называют победителем Нурмагомедова, хотя россиянин не бился больше года и выйдет в октагон после личной трагедии. Летом скончался отец и личный тренер Хабиба Абдулманап Нумагомедов. При этом Гэтжи не выглядит безнадежным. Наверняка многие любители рискнуть поставят на него, считает боец MMA Артем Тарасов. Он назвал соперника россиянина «крепким парнем».

«Стиль ведения боя Гэтжи сложен для Хабиба. Думаю, бой будет непростым. Но мне кажется, что победит, конечно, Хабиб. У него сейчас большая мотивация сделать рекорд 30-0 (сейчас на счету спортсмена 28 побед из 28 поединков — прим. „360“) и отдать дань памяти отцу. Заработают на этом бое оба много. Думаю, по несколько миллионов долларов, Хабиб уж точно. Десять миллионов он может заработать», — отметил собеседник «360».

Боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов подчеркнул, что этот бой особенно важен для Нурмагомедова, потому что у него сейчас такой период, когда не просто нужно отстоять титул, но важно и красиво уйти.

Не говорю, что это будет крайний бой Хабиба, но это вполне возможно. Он по сути добился многого, практически всего. Осталось только красиво уйти. Это одна из самых важных задач для любого спортсмена. Ну и в этом бою шансов в борьбе у него больше, он универсальный боец Андрей Семенов боец ММА.

По словам собеседника, Хабиб славится еще и своей тактикой. Он может измотать соперника в стойке, а потом уложить.

«Я, конечно, буду делать ставку на Хабиба. Он выходец из российского самбо, поэтому, как говорится, по очевидным причинам… Также не стоит недооценивать Гэтжи. Это опасный соперник, который может заготовить сюрпризы. Плюс Хабиб впервые будет проводить бой без отца. Это некое испытание. Думаю, он пройдет его достойно», — заявил Семенов.

Почему этот бой так ждут?

Бой привлек столько внимания именно благодаря Хабибу, уверен Тарасов. По его словам, фанатам спорта интересно посмотреть на состояние россиянина после смерти отца.

«Думаю, это основная причина. Да и в принципе давно не было громких боев, поэтому это считается громким событием», — добавил блогер.

Другая причина кроется в оппоненте Хабиба. Гэтжи недавно взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в легком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Поединок продлился пять раундов.

«Про Фергюсона говорили, что это именно один из тех соперников, который может дать бой Хабибу, поэтому, конечно, поединок ожидаемый. Всем интересно, как сложится бой между Гэтжи и Хабибом», — подчеркнул Семенов.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится в субботу, 24 октября в рамках турнира UFC 254. Турнир стартует в 21:00 по московскому времени. Выход Хабиба и Гэтжи ожидают около 23:00. Увидеть главный и остальные бои вечера можно будет на канале РЕН-ТВ. Также в полном объеме мероприятие покажет официальный сайт UFC, но за такое просмотр на этой платформе придется заплатить.