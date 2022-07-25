Первые в ряду русофобов. Поляки отправили танки на Украину, но ей они не помогут

Польские танки прибыли на Украину. Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уже успел поблагодарить «друзей» за поставку вооружения. Однако специалисты уверены, что эта техника никак не поможет ВСУ. Поляки вообще не особо славятся оружием, а сейчас попросту пытаются продемонстрировать антироссийский настрой.

Польша отправила танки на Украину

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские танки уже прибыли на Украину. Ранее стало известно, что Польша планирует передать украинской стороне танки, самоходные гаубицы, минометы, боеприпасы, запчасти для истребителей, дроны и другое вооружение.

«PT-91 Twardy (польский боевой танк — прим. ред.) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал Ермак в Telegram-канале.

Польские танки не помогут Украине

Ранее польские танки нигде себя не зарекомендовали, вряд ли у них получится это сделать и на Украине. Об этом «360» рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Можете назвать хоть одну войну за последние 100 лет, выигранную за счет польской армии? Думаю, ничего не вспомните. И это звучит как приговор для поляков, которые просто пытаются быть первыми в ряду русофобов Юрий Кот.

При этом, безусловно, некое неудобство эти танки российской армии доставить могут, считает Кот. Однако лишь на первых порах, да и вряд ли урон будет серьезным. Кот напомнил, что распиаренная иностранная техника, например Javelin или Bayraktar, так и не смогла разбить армию РФ. Польским танкам это тем более не удастся.

«Мы все это видели, нас этим не удивишь. <…> Ну, будут… Все это происходит только ради того, чтобы Ермак мог написать пост в интернете и украинские пропагандистские каналы могли об этом рассказать. На день-два этого хватит. Потом все равно эти польские танки либо будут сожжены, либо окажутся в наших руках и будут разобраны по винтикам. Посмотрим, что там поляки намудрили. Вряд ли что-то серьезное получилось», — пояснил он.

Польская оккупация Украины

Кот отметил, что польская техника в разгар конфликта на территории Украины с учетом разворачивающейся кампании в пользу поляков — это медленная оккупация страны. Более того, планы украинских чиновников внедрить «польских наместников» в силовые органы Украины — звенья одной цепи.

«Польша реально спит и видит, как откусит у Украины огромный кусок. А украинцы либо обмануты, либо просто мерзопакостные, участвуют в этой схеме. Сейчас радуются, завтра будут плакать, потом будут просить, чтобы мы их освободили. Это классика», — отметил Кот.

Россия уже направляла ноту из-за поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой, предназначенной для ВСУ, — законная цель для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что НАТО «играет с огнем», помогая Украине вооружением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.