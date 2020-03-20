Первые продовольственные мародеры появились в Британии. Но закрывать страну на карантин не планируют

В Лондоне группа молодых людей воспользовалась ажиотажем в местных супермаркетах и решила обнести отдел алкоголя одного из магазинов. Четверых бандитов уже задержали, еще двое находятся на свободе. При этом продовольственная паника в Лондоне продолжается.

Массовая истерия на фоне коронавируса охватила многие страны Европы. Не стала исключением и Великобритания — пока порядочные лондонцы сметают с прилавков всевозможные продукты, хулиганы тоже не остаются в стороне.

Общие панические настроения подтолкнули группу молодых людей к грабежу. Шестеро парней зашли в один из лондонских супермаркетов и начали рассовывать по карманам бутылки с алкоголем. Злоумышленников, естественно, заметила охрана, но сдаваться они не захотели.

На сотрудников супермаркета молодые люди отреагировали агрессивно и даже начали угрожать. Уже на выходе один из воришек схватил вывеску и швырнул ею в стеклянные двери магазина.

Истерия без карантина

Сумасшедший ажиотаж охватил посетителей британских магазинов не меньше, чем во всем остальном мире. Daily Mail сообщает о том, что англичане сотнями выстраиваются в очереди, боясь не успеть закупиться всем необходимым для самоизоляции, которая расползается по миру вслед за новым вирусом.

При этом Великобритания пока не собирается вводить чрезвычайные меры, как это делают, например, Италия, Чехия, Испания и многие другие страны. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон еще на прошлой неделе заявил о том, что в стране не намерены бороться с вирусом — его собираются просто «переболеть».

Главный научный советник правительства нашептал премьер-министру, что если порядка 60% населения Великобритании переболеет новым коронавирусом, то у людей выработается так называемый стадный иммунитет. Карантин же, по мнению правительства, только ослабит сопротивляемость организмов граждан.

Именно поэтому в Британии продолжат работать школы, университеты, колледжи и офисы. Между тем сегодня в Великобритании 3297 зараженных и 144 смерти, страна входит в десятку лидеров по числу затронутых коронавирусом.

Но люди с политикой государства не согласны, поэтому активно готовятся к самоизоляции — закупают продукты и товары первой необходимости, чтобы по возможности не выходить из дома.