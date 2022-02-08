Первые Игры без снега. «Инновационная» Олимпиада навлекла на Китай гнев

На Олимпийских играх в Пекине впервые в истории полностью отсутствует естественный снег. Китай затратил около двух миллионов кубометров воды для создания искусственного. Это решение вызвало критику, поскольку такой снег вредит экологии, забирает много ресурсов и может быть опасен для спортсменов.

Искусственный снег на Олимпиаде

Количество искусственного снега на Олимпийских играх в последние годы возросло до беспрецедентного уровня. На Олимпиаде 2014 года в России около 80% снега было искусственного происхождения, на Играх 2018 года в Южной Корее его доля выросла до 90%, а Игры 2022 года в Китае состоят практически на 100% из него.

Недавнее исследование показало, что только в одном из 21 города, которые принимали зимние Олимпийские игры за последние 50 лет, к концу века будет климат, подходящий для зимних видов спорта. Об этом сообщил CNN.

Если говорить о Китае, то в регионе, где проводятся соревнования, в принципе не бывает подходящей погоды. Среднегодовое количество снегопадов в Яньцине и Чжанцзякоу составляет примерно 20 сантиметров. Более того, там сложно производить даже искусственный снег, поскольку для заморозки воды требуется температура ниже нуля градусов, а в Пекине последние 30 лет почти все февральские дни она бывает выше нуля. В Яньцин и Чжанцзякоу погода варьируется от 0 до −10 градусов по Цельсию.

Льдогенератор на стероидах

Китай привлек итальянскую компанию TechnoAlpin для производства искусственного снега. Впервые в истории задача по предоставлению снега была возложена только на одну компанию.

«Мы очень гордимся тем, что являемся единственной компанией, поставляющей системы искусственного оснежения для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — сказал CNN Майкл Майр, региональный менеджер TechnoAlpin Asia.

Директор лаборатории снега и лавин в Университете штата Монтана Джорди Хендрикс отметил, что новые технологии позволяют образовывать снег даже тогда, когда температура в регионе выше точки замерзания. Такой снег получается более плотным и не очень мягким.

Компания TechnoAlpin сообщила, что для того, чтобы справиться с теплой погодой, она начала в 2018 году поставлять в Пекин полный арсенал снежных пушек, вентиляторных генераторов снега и градирен. Среди них было и новое технологическое чудо под названием «Снежная фабрика» (Snow Factory).

«Думайте о нем как об очень сложной версии ледогенератора в вашем холодильнике, но на стероидах», — сказал Хендрикс.

Расход воды

Технологический прогресс — это хорошо, но нельзя забывать про то, какой ценой достается этот снег. Он требует значительных ресурсов, а именно энергии и воды. Очевидно, что чем теплее погода, тем больше энергии затрачивается.

По оценкам Международного олимпийского комитета, для производства снега к Играм потребуется 49 миллионов галлонов воды. Этого хватит, чтобы обеспечить дневной запас питьевой воды для почти 100 миллионов человек. А географ из Страсбургского университета Кармен де Йонг заявил, что Китаю потребуется до двух миллионов кубометров воды.

Эксперты опасаются, что стремление преобразовать Чжанцзякоу усугубит острую нехватку воды в регионе, которая считается одной из самых серьезных в стране. По данным гонконгской экологической группы China Water Risk, более половины Чжанцзякоу испытывает «сильный дефицит воды», а местные водные ресурсы на душу населения составляют менее одной пятой от среднего показателя по Китаю. Об этом написал Bloomberg.

Для уменьшения давления и забора подземных вод Китай построил 11 резервуаров рядом с объектами для сбора 530 000 кубометров воды из поверхностных стоков, осадков и талого снега. Помимо этого, власти планируют использовать воду из водохранилища в городе Юньчжоу, который находится в двух часах езды от региона.

Эксперты предупреждают, что такой подход все равно нарушит естественный круговорот воды в регионе. К тому же нельзя забывать о том, что новые лыжные трассы вредят почве и провоцируют эрозию. Та в свою очередь влияет на экосистему и инфраструктуру водоснабжения населения. Некоторые специалисты также опасаются наводнений после того, как снег растает.

Опасно для спортсменов

Обеспокоенность искусственным снегом выражают не только экологи, но и спортсмены. Французский лыжник Клеман Парисс, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сказал CNN, что искусственный снег становится очень скользким и ледяным, что создает дополнительные проблемы.

Лора Дональдсон, лыжница-фристайлер из Шотландии, выступавшая в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, тоже отнеслась к этому крайне критично.

«Если супертрубы для фристайла формируются из снегоуборочных машин в неблагоприятный сезон, то стенки трубы представляют собой твердый вертикальный лед, а пол трубы — сплошной лед. Это опасно для спортсменов», — заявила она.

Лыжница отметила, что из-за этого даже погибли несколько человек.

Китайские Альпы

Впрочем, Китай вряд ли будет озабочен такими вещами, поскольку, как отметил Bloomberg, власти последние шесть лет пытаются превратить Чжанцзякоу в китайскую версию Альп.

Сегодня здесь есть семь оживленных горнолыжных курортов, город ежегодно принимает три миллиона лыжников. Скорый поезд, открытый в 2019 году, доезжает из Пекина до региона всего за 50 минут. А еще власти построили 650 конькобежных центров и 800 горнолыжных курортов по всей стране.

Тайу, один из самых популярных горнолыжных курортов Чжанцзякоу, расположен в быстро развивающемся снежном городке с роскошными магазинами, торгующими лыжным снаряжением, с дорогими отелями и ресторанами. Правительство заявляет, что Игры стали поворотным моментом, поскольку инвестиции в инфраструктуру и рабочие места, связанные с зимними видами спорта, вывели более 430 000 местных жителей из нищеты.

Чен Цзяньюн — 60-летний фермер, который подрабатывает уборщиком в Тайу. Он сказал Bloomberg, что рад, что курорты нанимают таких местных жителей, как он, в холодные месяцы, когда они не могут заниматься сельским хозяйством. А 54-летний Рен, наоборот, не рад таким изменениям. Ему пришлось переехать после того, как его деревню снесли, чтобы освободить место для роскошных отелей. По словам Рена, застройка уничтожила леса и ухудшила почву в этом районе.

Рен зарабатывает 2750 юаней (около 32 450 рублей) в месяц, убирая лед с улиц. Эта работа была частью сделки, которую он заключил с застройщиком, забравшим его землю.

«Хорошо, что теперь у нас есть места для работы. Просто платят слишком мало», — сказал он. Когда Рен работал фермером, то зарабатывал больше.