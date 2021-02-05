Первую пересадку лица и рук провели в США. У пациента не было ушей и век, а теперь он на пути к нормальной жизни

Первую успешную операцию по трансплантации лица и рук провели американские врачи. Они спасли 22-летнего Джо Димео, ставшего жертвой автомобильной аварии в 2018 году. Подобные хирургические вмешательства проводились до этого всего два раза: во Франции, но там пациент скончался от осложнений и в Америке, но имплантированные руки не прижились.

Изменившая жизнь авария

В июле 2018 года молодой сотрудник фармацевтической компании Джо Димео возвращался на машине после ночной смены домой. От усталости он заснул за рулем. Автомобиль сначала зацепился колесами за бордюр и на скорости врезался в столб. От удара машина перевернулась и взорвалась.

Из огня пострадавшего Димео вытащил проезжавший мимо водитель. К этому времени молодой человек получил ожоги 80% тела. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали его в больницу, где ввели в искусственную кому, в которой он провел следующие три месяца.

Повреждения оказались настолько серьезными, что врачи опасались делать прогнозы выживет Димео или нет. У него сгорели веки, уши, большая часть пальцев. Были огромные шрамы на лице и шее из-за которых он не мог двигаться. Огромные волдыри на сгоревшей коже полностью закрывали его глаза.

За одну ночь молодой человек превратился в беспомощного инвалида со страшными уродствами. В галерее можно увидеть, каким Джо Димео был и каким стал. Осторожно, кадры могут шокировать.

Врачи провели более 20 операций, чтобы спасти хотя бы часть лица. Но к успеху это не привело. Медики пришли к выводу, что полностью восстановить его зрение или работу рук не смогут. Поэтому они выбрали сложный и опасный путь тройной трансплантации.

Операция спасения

По данным некоммерческой организации, которая курирует трансплантацию в США United Network for Organ Sharing (UNOS), каждый год хирурги страны проводят 18 операций по пересадке лица и 35 пересадок рук. Но в каждом случае это только один пациент. Сделать тройную трансплантацию за один раз пытались только дважды. Обе попытки оказались неудачными.

Поиски доноров для Димео начали в 2019 году. Они затянулись до августа 2020 года. Свою роль сыграла и пандемия коронавирусной инфекции. Но после того, как необходимые органы нашли, дело пошло быстрее.

Возглавлявший команду хирургов доктор Эдуардо Родригес заявил, что оценивал шансы на успех невысоко. Он пояснил, что раньше такие операции оказывались неудачными, поэтому это большой риск, как для врачей, так и для пациента.

До этого одновременную пересадку лица и трансплантацию рук проводили во Франции в 2009 году. После операции пациент прожил всего один месяц. Он умер от развившегося сепсиса.

В 2011 году хирург из Бостона Богдан Помахак взялся за такую же тройную трансплантацию для женщины по имени Чарла Нэш. Ее изуродовал напавший на нее самец шимпанзе. Успешной оказалась только операция по пересадке лица. Организм отторг ее руки спустя несколько дней после проведенной операции.

Операция Димео длилась 23 часа и в ней принимали участие 140 специалистов. Они сменяли друг друга в ходе всей процедуры. Единственным, кто оставался на месте был руководитель операции Эдуардо Родригес.

Сначала хирурги провели ампутацию сгоревших рук Димео. Их отрезали в середине предплечья, а после соединили нервы, кровеносные сосуды и сухожилия имплантированных органов тонкими нитями. После они взялись за лицо. Они полностью удалили надбровные дуги, нос, губы, остатки век и ушей, а также все нижние кости лица.

Для Эдуардо Родригеса это была четвертая трансплантация лица и первый раз, когда он руководил операцией по пришиванию новых рук.

«Я действовал также, как и во время своих прошлых операций, которые прошли успешно», — поделился врач.

Доктор Богдан Похамак заявил, что впечатлен получившимися результатами. Он отметил, что сама операция необычайно сложная, а то, что она закончилась успехом и все органы прижились — это огромный успех.

Реабилитация

На снимках, которые опубликовала больница на своей странице в Twitter можно проследить, как менялась внешность пациента после операции.

Доктор Родригес назвал Джо Димео идеальным пациентом. «Он очень мотивирован и выполняет все указания врачей чтобы восстановиться», — пояснил он. Врач отметил, что до конца жизни молодому человеку придется принимать лекарственные препараты. После пересадки лицо уязвимо для любой инфекции. Также есть большой риск отторжения пересаженных органов.

После операции прошло уже несколько месяцев и, к радости врачей, признаков отторжения пока не наблюдается.

В ходе реабилитации Димео заново учился двигать руками. После он начал снова моргать, улыбаться и поднимать брови на новом лице. Потом пришла очередь пальцев. Он сгибал их по одному, а сейчас научился держать карандаш, чтобы писать.

«Это как-будто заново учишься ходить. Нужна мотивация и очень много терпения. Это самая сложная часть», — рассказал пациент.

В ноябре Димео выписался из больницы. Сейчас он живет с родителями и старается работать самостоятельно. Каждый день у него расписан по часам. Несколько часов физической реабилитации, занятия у логопеда. В свободное время он старается гулять со своей собакой и начал играть в бильярд. По его словам, это мелочи, которые поддерживают его до возвращения к нормальной жизни.