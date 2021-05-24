Первой в России клонированной корове исполнился год. У Цветочка есть суперспособность

Клонированная корова по кличке Цветочек отмечает первый день рождения. В 2020 году жизнеспособного теленка получили методом соматического клонирования. Ученые создали модифицированное животное, в этом помогла технология геномного редактирования.

Со времен Овечки Долли минуло немало времени — клонированием никого не удивить. Но на этот раз речь пойдет не о банальном копировании животных, а о редактировании их генома. Цветочек — не просто клон, а животное с улучшенными качествами, так сказать «отредактированная» корова. Чтобы узнать о подробностях жизни этого животного, корреспондент «360» отправился в Федеральный исследовательский центр животноводства.

«Для России да, это уникальное животное, потому что оно получено методом соматического клонирования», — рассказала заведующая лабораторией экспериментальной эмбриологии ВНИИЖ Галина Сингина. Она показала, в каком виде хранятся соматические клетки.

Что такое соматическое клонирование?

«Здесь сперматозоид совсем не участвует в процессе, яйцеклетка женская участвует больше как суррогатная, потому что из нее предварительно удаляется генетический материал и заменяется материалом некой соматической клетки», — объяснила Сингина.

С самого рождения ученые чуть ли не пылинки сдували с Цветочка. Теленок жил в одиночном стойле.

Представьте, жила-была идеальная корова — не болела, молока давала много. Взяли ее соматические клетки и заморозили — это технология испытана годами. А совсем недавно российские ученые получили финансирование на исследования по программе редактирования генома домашних животных.

И завертелось — мясокомбинат снабжал специалистов яичниками разных буренок. Из них выделяли яйцеклетки, уже их — обрабатывали, реконструировали. Каждой такой яйцеклетке — соматическая клетка от той самой идеальной коровы. Получились генетически идентичные эмбрионы — они потому и называются клонами. И если бы все прижились, то был бы не один Цветочек. Но на любом этапе, даже при рождении, может что-то пойти не так.

Технология трудоемкая. Требуются десятки попыток, чтобы эмбрион прижился в конкретном реципиенте. Так ученые называют суррогатную мать теленка — корову, которая должна выносить теленка. В случае с Цветочком — все получилось.

Суперсила Цветочка

«Мы начали работу в направлении получения гена с нокаутом гена беталактоглобулина. Что это значит? Беталактоглобулин вызывает у людей аллергические реакции. Поэтому если мы выключим этот ген, то животное, которое будет производить молоко с нокаутом этого гена — оно будет с низкими аллергенными признаками», — объяснила Сингина.

Теперь Цветочек проходит адаптацию в компании других коров. Ученые считают, что адаптация проходит успешно.

Дети и взрослые, которые страдали от аллергии, смогут пить молоко, если оно будет от такой коровы, как Цветочек. Но и это еще не все — ученые могут «выключить» предрасположенность к какой-нибудь болезни. А в целом — по вкусу, например, — молоко клонированной суперкоровы или ее мясо ничем не отличаются от привычных нам.

Когда корреспондент «360» спросила про мясо, стало ясно, что собеседница привязалась к объекту исследования. Не по научному, по-человечески.

«Наверное, пока я жива, я не позволю ее зарезать», — сказала Сингина.

Дальше выдвигаемся на ферму. На днях клонированная корова впервые была отправлена в общее стойло. Заведующей лабораторией экспериментальной эмбриологии ВНИИЖ предстоит оценить, как проходит адаптация.

«Да, адаптировалась, за себя постоять может», — отметила Сингина.

Клонированная корова способна к производству потомства. Кроме того, доказано, что мясо и молоко клонированных животных безопасно.

Итак, клонированная корова пышет здоровьем, ученые дождутся потомства от Цветочка и продолжат использовать технологию на других сельскохозяйственных животных.