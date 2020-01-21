Первого «школьного стрелка» выпустили из психбольницы. Это опасно, ведь расстройства могло и не быть

В 2014 году первый «школьный стрелок» из московского района Отрадное Сергей Гордеев застрелил учителя географии и полицейского, ранив еще одного правоохранителя. Десятиклассника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Как оказалось, уже в 2017 году его отпустили домой. После переосвидетельствования медики решили, что юноша может лечиться дома.

Адвокат Игорь Трунов рассказал «360», что недавно потерпевшие случайно узнали об освобождении Гордеева. Ранее суд удовлетворил иск о возмещении вреда сыну убитого им учителя географии. К моменту вынесения решения убийце исполнилось 18 лет, иск перешел на него. Приставы отыскали виновника и сообщили его местонахождение адвокату.

Оказалось, в 2017 году в Смоленской психиатрической больнице для подростков провели очередное переосвидетельствование и выдали заключение, что Гордеев может лечиться амбулаторно, на дому. Но, по сведениям Трунова, юноша к врачам не ходит, а просто отмечается по месту жительства. Защитник напомнил, что и сама экспертиза, признавшая школьника невменяемым, была, мягко говоря, странной.

«Эксперты не дали подписки об уголовной ответственности за заведомо ложную экспертизу. То есть они изначально понимали, что они делают. И это грубейшее нарушение говорит о том, что экспертиза недействительна. А суд на это закрыл глаза», — рассказал адвокат.

Здорового не вылечить

Сам же Трунов считает, что Гордеев так же опасен для окружающих, как в 2014 году. Его невозможно вылечить, убежден защитник, потому что убийца здоров, лечить его было не от чего. В этом он убедился, полтора года наблюдая подсудимого на допросах и заседаниях.

«Плюс посмотрите, как он вел себя при захвате заложников, что-то не соображал, что ли? Насколько метко он стрелял. Ну что, сумасшедший может двух полицейских „ухлопать“, стреляя от пояса? Сумасшедший — это когда налево-направо рубит топором или стреляет куда попало. Он же вел переговоры, а когда стало понятно, что деваться некуда, он сдался», — пояснил Трунов.

20 января потерпевшие направили в Генпрокуратуру просьбу о проверке законности решения об освобождении Гордеева. Но из-за смены главы ведомства на быстрый результат защитник и семья учителя Андрея Кириллова почти не надеются.

Расстройство с приступами

Руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Анна Портнова пояснила «360», что не знает, каким был диагноз Гордеева. Если врачи дают заключение, что пациент в стационарной помощи не нуждается, то он вполне может продолжать лечение дома. Но медики обязательно должны его наблюдать и контролировать, чтобы он получал необходимую терапию.

«Некоторые психические заболевания протекают приступообразно. Если у него был острый приступ психического расстройства, он вполне мог пройти за три года», — добавила она.

Говоря о том, насколько юноша безопасен для окружающих, она напомнила, что некоторые психические расстройства возникают внезапно даже у вполне здоровых людей. По ее мнению, наблюдаться Гордеев должен, но риск приступа у него не выше, чем у других людей.

Первый «школьный стрелок»

3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пришел в школу № 263 в Москве с карабином и винтовкой отца Виктора. Юноша застрелил учителя географии Андрея Кириллова и взял одноклассников в заложники. После приезда полицейских он открыл по ним огонь, убил прапорщика Сергея Бушуева и ранил сержанта Владимира Крохина. После длительных переговоров с участием отца стрелка школьник отпустил одноклассников и сдался.

Одноклассники рассказывали, что незадолго до бойни родители на несколько месяцев отобрали у него приставку, где он только-только запустил игру GTA-5. Уже в классе подросток говорил им, что верит в Бога, рай и ад, хочет умереть, но боится делать это один. Никаких внятных мотивов озвучено не было. По сведениям kp.ru, Гордеев был отличником, шел на золотую медаль, занимался спортом, ни с кем не ссорился. На суде стрелок даже заявил, что не знает, зачем застрелил учителя.

«Я долго думал и сейчас понимаю, что ответить не получается. Я не отрицаю, что смерть обоих произошла от моих выстрелов. Также я стрелял из окон. В кого — сейчас не помню», — говорил он.

В 2015 году Бутырский суд Москвы признал юношу невменяемым и направил его на принудительное лечение. Защита оспорила решение, но Мосгорсуд оставил его в силе. После этого потерпевшие подали кассационную жалобу, президиум Мосгорсуда удовлетворил ее и направил дело на пересмотр в Московский окружной военный суд. Там Гордеева вновь признали невменяемым и направили на лечение. Окончательную точку в пересмотрах поставил Верховный суд, признавший решение законным.

Против отца школьника Виктора Гордеева возбудили дело о небрежном хранении огнестрельного оружия. Ему грозил штраф 40 тысяч рублей или полгода ареста. Но сначала вынесение приговора приостановили до вынесения решения по основному делу. А затем Гордеев-старший попал под амнистию в связи с 70-летием Победы.

Семье убитого учителя удалось выиграть несколько гражданских исков. В частности, родителей стрелка обязали выплачивать 36 тысяч рублей ежемесячно на содержание ребенка погибшего. Его вдове и матери должны были выплатить 964 тысячи рублей из-за потери кормильца и по 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.