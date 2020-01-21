Первого «школьного стрелка» выпустили из психбольницы. Это опасно, ведь расстройства могло и не быть
Адвокат Игорь Трунов рассказал «360», что недавно потерпевшие случайно узнали об освобождении Гордеева. Ранее суд удовлетворил иск о возмещении вреда сыну убитого им учителя географии. К моменту вынесения решения убийце исполнилось 18 лет, иск перешел на него. Приставы отыскали виновника и сообщили его местонахождение адвокату.
Оказалось, в 2017 году в Смоленской психиатрической больнице для подростков провели очередное переосвидетельствование и выдали заключение, что Гордеев может лечиться амбулаторно, на дому. Но, по сведениям Трунова, юноша к врачам не ходит, а просто отмечается по месту жительства. Защитник напомнил, что и сама экспертиза, признавшая школьника невменяемым, была, мягко говоря, странной.
«Эксперты не дали подписки об уголовной ответственности за заведомо ложную экспертизу. То есть они изначально понимали, что они делают. И это грубейшее нарушение говорит о том, что экспертиза недействительна. А суд на это закрыл глаза», — рассказал адвокат.
Здорового не вылечить
Сам же Трунов считает, что Гордеев так же опасен для окружающих, как в 2014 году. Его невозможно вылечить, убежден защитник, потому что убийца здоров, лечить его было не от чего. В этом он убедился, полтора года наблюдая подсудимого на допросах и заседаниях.
«Плюс посмотрите, как он вел себя при захвате заложников, что-то не соображал, что ли? Насколько метко он стрелял. Ну что, сумасшедший может двух полицейских „ухлопать“, стреляя от пояса? Сумасшедший — это когда налево-направо рубит топором или стреляет куда попало. Он же вел переговоры, а когда стало понятно, что деваться некуда, он сдался», — пояснил Трунов.
20 января потерпевшие направили в Генпрокуратуру просьбу о проверке законности решения об освобождении Гордеева. Но из-за смены главы ведомства на быстрый результат защитник и семья учителя Андрея Кириллова почти не надеются.
Расстройство с приступами
Руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Анна Портнова пояснила «360», что не знает, каким был диагноз Гордеева. Если врачи дают заключение, что пациент в стационарной помощи не нуждается, то он вполне может продолжать лечение дома. Но медики обязательно должны его наблюдать и контролировать, чтобы он получал необходимую терапию.
«Некоторые психические заболевания протекают приступообразно. Если у него был острый приступ психического расстройства, он вполне мог пройти за три года», — добавила она.
Говоря о том, насколько юноша безопасен для окружающих, она напомнила, что некоторые психические расстройства возникают внезапно даже у вполне здоровых людей. По ее мнению, наблюдаться Гордеев должен, но риск приступа у него не выше, чем у других людей.
Первый «школьный стрелок»
3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пришел в школу № 263 в Москве с карабином и винтовкой отца Виктора. Юноша застрелил учителя географии Андрея Кириллова и взял одноклассников в заложники. После приезда полицейских он открыл по ним огонь, убил прапорщика Сергея Бушуева и ранил сержанта Владимира Крохина. После длительных переговоров с участием отца стрелка школьник отпустил одноклассников и сдался.
Одноклассники рассказывали, что незадолго до бойни родители на несколько месяцев отобрали у него приставку, где он только-только запустил игру GTA-5. Уже в классе подросток говорил им, что верит в Бога, рай и ад, хочет умереть, но боится делать это один. Никаких внятных мотивов озвучено не было. По сведениям kp.ru, Гордеев был отличником, шел на золотую медаль, занимался спортом, ни с кем не ссорился. На суде стрелок даже заявил, что не знает, зачем застрелил учителя.
«Я долго думал и сейчас понимаю, что ответить не получается. Я не отрицаю, что смерть обоих произошла от моих выстрелов. Также я стрелял из окон. В кого — сейчас не помню», — говорил он.
В 2015 году Бутырский суд Москвы признал юношу невменяемым и направил его на принудительное лечение. Защита оспорила решение, но Мосгорсуд оставил его в силе. После этого потерпевшие подали кассационную жалобу, президиум Мосгорсуда удовлетворил ее и направил дело на пересмотр в Московский окружной военный суд. Там Гордеева вновь признали невменяемым и направили на лечение. Окончательную точку в пересмотрах поставил Верховный суд, признавший решение законным.
Против отца школьника Виктора Гордеева возбудили дело о небрежном хранении огнестрельного оружия. Ему грозил штраф 40 тысяч рублей или полгода ареста. Но сначала вынесение приговора приостановили до вынесения решения по основному делу. А затем Гордеев-старший попал под амнистию в связи с 70-летием Победы.
Семье убитого учителя удалось выиграть несколько гражданских исков. В частности, родителей стрелка обязали выплачивать 36 тысяч рублей ежемесячно на содержание ребенка погибшего. Его вдове и матери должны были выплатить 964 тысячи рублей из-за потери кормильца и по 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.