Первая советская атомная подлодка уходит на покой. Она станет экспонатом Музея военно-морской славы

Первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» уходит на покой. Именно с нее в 1950-х годах началась история отечественного ракетно-ядерного подводного флота, который стал одним из главных механизмов сдерживания во время холодной войны. Теперь атомоход станет уникальным экспонатом в Музее военно-морской славы в Кронштадте. «360» рассказывает историю подлодки, которой еще предстоит пройти удивительный путь от места долгой службы до стен музея.

История «Ленинского комсомола»

Работа над созданием первой советской атомной подводной лодки началась по команде Иосифа Сталина в 1952 году. Сначала до деталей проекта решили не допускать Военно-морской флот, а целью подлодки видели транспортировку ядерного оружия к берегам США, чтобы нанести удар по морским базам противника.

По расчетам советских техников, подводная лодка должна была стрелять 23-метровой торпедой 1550 калибра весом до 40 тонн с массой заряда 3,5–4 тонны. Но проект оказался нежизнеспособным. Когда его все же показали представителям ВМФ, было решено заменить одну гигантскую торпеду на восемь носовых аппаратов, каждый из которых вмещал по два десятка ракет стандартного размера калибром 533 миллиметра.

Строительство подводной лодки, получившей наименование К-3, началось в июне 1954 года, а в сентябре 1955-го ее уже спустили на воду. ВМФ СССР принял подлодку на вооружение под именем «Ленинский комсомол» в январе 1959 года после многочисленных испытаний.

Чтобы увеличить возможную скорость передвижения подлодки, советские ученые поместили энергетическую установку не в корпус, как это сделали в США, а в носовую часть. Благодаря этому им удалось добиться того, что атомоход мог идти почти в два раза быстрее американских субмарин, развивая скорость 28 узлов. А по дальности плавания советская подлодка превосходила американские аналоги в 70–75 раз.

На службе «Ленинский комсомол» состоял до 1988 года и пять раз выходил на боевую службу. За это время атомоход прошел под водой расстояние, почти равное шести экваторам. В 1991 году ее официально вывели из состава Северного флота.

Уникальный «мегапереезд»

Сейчас «Ленинский комсомол» готовят к последнему переезду — в будущий Музей военно-морской славы в Кронштадте. Там специально для подлодки строят целое здание, атомоход станет одним из ключевых экспонатов: посетители смогут не только рассмотреть легендарную подлодку снаружи, но и побывать внутри. Это стало возможным благодаря совместной инициативе проекта «Остров фортов», ВМФ России и «Объединенной судостроительной корпорации».

Легендарная подлодка с 1990-х была под угрозой утилизации, но историки, конструкторы, военные моряки и общественность боролись за то, чтобы сохранить атомоход для потомков. Завод «Нерпа» безвозмездно хранил «Ленинский комсомол» почти 30 лет, пока в 2021 году ее не перевезли из Снежногорска в Мурманской области в Выборг.

Подлодку транспортировали на транспортно-погружном доке «Свияга» по морским участкам Баренцева и Белого морей до входа в Беломоро-Балтийский канал, затем — через Онежское и Ладожское озера, реки Свирь и Неву до Северной верфи в Финском заливе.

Причем во время прохода через шлюзы Беломорканала по бокам от «Свияги» оставалось всего по десять сантиметров, так что работу команды плавдока можно без преувеличения назвать ювелирной. Уже на Выборгском судостроительном заводе подлодку установили на погружную баржу «Атлант» — единственную в России, способную перевезти корабль таких размеров.

От Выборга «Ленинский комсомол» буксировали через Неву к Кронштадту, так что жители Петербурга могли наблюдать уникальную перевозку атомной подлодки. В Кронштадте же начинается одна из самых сложных частей последнего путешествия первого советского атомохода.

Операция по транспортировке атомной подводной лодки не имела аналогов в мире. Помимо морского пути, ее провезут и по суше, чего еще не делали с объектами таких размеров — общая длина «Ленинского комсомола» превышает 107 метров, масса — более 2,5 тысячи тонн, а полное водоизмещение — более 4,75 тысячи тонн.

На Кронштадтском морском заводе лодку отреставрировали, в том числе заменили поврежденный коррозией корпус, приварили опорные основания для будущей сухопутной транспортировки и установки в музее.

Чтобы успешно перевезти подлодку по улицам Кронштадта, в порту корпус «Ленинского комсомола» разделили на две части по отсеку-донору, который заменяет уже утилизированный реакторный отсек.

Уже в разобранном виде подлодка проедет по городу до строящегося специально для нее здания Музея военно-морской славы, где ее установят на плиту и снова соединят. Нигде в мире до сих пор не было подобных проектов, где бы подводный корабль такого размера размещали на суше в крытом помещении.

Уже на месте подлодку отреставрируют окончательно — завершат работы по восстановлению внешнего облика, начнут реставрацию интерьеров и формирование экспозиции. Легендарная первая советская атомная подлодка получит вторую жизнь в стенах музея.