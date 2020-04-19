Первая неделя пропускного режима прошла в Москве и Подмосковье. Главные цифры

Первая неделя после введения пропускного режима в Москве и Подмосковье уже дала определенные результаты. Итоги семи дней в цифрах.

В московском регионе начали выдавать пропуска еще 13 апреля, и за сутки документ получили миллионы человек. При этом сотни тысяч пропусков планировали аннулировать, так как личные данные жителей были заполнены неправильно.

Пропуска начали действовать 15 апреля в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. Ограничения наложили на все виды передвижений — как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.

А с 22 апреля в Москве и области введут дополнительные ограничения. Во-первых, режим самоизоляции продлили до 1 мая. Во-вторых, камеры видеофиксации нарушений ПДД подключат к системе, которая будет ловить автомобилистов без пропусков. То есть теперь сотруднику ДПС не нужно будет останавливать человека, чтобы оформить протокол за неимением пропуска, так как это будет делать камера, а штраф придет онлайн.

Источник фото: РИА «Новости»/Илья Наймушин

Москва

В первый же день пропускного режима столицу парализовало: на дорогах образовались пробки, а в метро — очереди, так как не для всех жителей Москвы апрель оказался нерабочим месяцем. Это случилось из-за того, что пропуск проверяли буквально у каждого. Сразу после этого систему решили автоматизировать. Машины без пропусков будут отслеживать камеры, а людей в общественном транспорте проверят при помощи проездных карт, которые теперь надо привязывать к пропуску.

В первый день пропускного режима в столице работали более 13 тысяч сотрудников полиции, три тысячи сотрудников Росгвардии, тысяча дружинников. Они патрулировали направления, где любили гулять москвичи.

С 11 по 16 апреля правоохранители выписали людям, нарушающим самоизоляцию, около 12 тысяч протоколов. Общая сумма штрафов составила 54 миллиона рублей. Только за 15 апреля полицейские оформили две тысячи протоколов на жителей Москвы.

Штраф за нарушение самоизоляции составляет четыре тысячи рублей. При повторном нарушении — пять тысяч. Протокол выписывают, если человек без повода выходит из дома — то есть не идет в магазин, аптеку или не гуляет с собакой. Плюс к этому протокол оформят в случае, если у жителя города нет пропуска, а он едет в общественном транспорте или на личном автомобиле.

Источник фото: РИА «Новости»/Антон Денисов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что поток пассажиров и машин с начала режима самоизоляции снизился более чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Нашлись и те жители столицы, которые категорически не желают сидеть дома, но имеют подозрения на коронавирус. 111 человек заметили на улице, оштрафовали и доставили в обсервационные центры для лечения. Только 18 апреля поймали 21 нарушителя — они должны были находиться в самоизоляции в течение всего периода лечения и 14 дней на карантине после выздоровления. Однако эти люди покинули квартиры. Это удалось установить с помощью камер видеофиксации.

Кроме того люди, зараженные коронавирусной инфекцией или живущие с заболевшими, тоже пытались сделать себе цифровые пропуска. Таких документов было 554, но их аннулировали.

Подмосковье

В Московской области всего за неделюоформили 900 протоколов за нарушение самоизоляции. К административной ответственности привлекли 436 человек и 52 компании. Причем в самый первый день ограничений — 15 апреля — выписали 20 штрафов.

При этом в области по состоянию на 18 апреля выдали уже 4,5 миллиона цифровых пропусков.

Нарушители никуда не делись и в Московской области. С 14 по 16 апреля в регионе выявили 487 человек, которые не соблюдали режим самоизоляции. Их остановила полиция и не получила адекватного ответа, почему они вышли из дома, сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов. Это ведомство наряду с полицией и Росгвардией следит за соблюдением ограничений.

За последние сутки в Московской области выявили 428 новых пациентов с COVID-19, общее число заболевших достигло 3,9 тысячи человек. Вылечились 162, а умерли 40 пациентов.