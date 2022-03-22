Перспективы экономики замкнутого цикла обсудили на выставке Wasma в Москве

Международная выставка оборудования для обращения с отходами Wasma стартовала 21 марта в Москве. В числе организаторов — Российский экологический оператор. Участниками стали 60 компаний из России, Белоруссии, Австрии, Швеции.

В рамках деловой программы обсудили перспективы импортозамещения и развития экономики замкнутого цикла в России.

Например, на выставке представили втоматический сортировщик отходов. Сканер отслеживает тип мусора, манипулятор подхватывает картон, а струя сжатого воздуха выбивает бутылки на другой маршрут.

Новая техника не устает и стойко переносит соприкосновение с отходами. Федеральный проект замкнутого цикла экономики ставит амбициозную цель — половину отходов в стране к 2030 году превратить во вторсырье.

Это уменьшит рост полигонов и сэкономит ресурсы, что позитивно скажется на окружающей среде.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что задача — сделать так, чтобы в 2030 году страна перерабатывала 50% всех отходов.

Это десятки тысяч НОВЫХ рабочих мест с достойной зарплатой и целая отрасль экономики, которой до этого момента не существовало Денис Буцаев.

В абсолютных цифрах отечественные технологии покрывают уже 80% рынка. Переработка отходов — вопрос давний, но сейчас за него взялись с новой силой.

«Для нас как для сырьевой страны это может не так актуально на текущее время, но если мы с вами смотрим на перспективу от пяти до 10 лет. Это крайне важно», — отметил Денис Буцаев.

Именно поэтому Российский экологический оператор и стал соорганизатором выставки, ведь его сотрудники — люди, напрямую решающие вопросы, связанные с отходами.