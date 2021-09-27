Стрельба в пермском университете, гибель альпинистов на Эльбрусе, выборы в Госдуму. Неделя в фотогалерее

Первокурсник устроил Пермском государственном университете стрельбу. В России состоялись выборы в Госдуму. На Эльбрусе погибли пять альпинистов. Муж жестоко убил эксперта по семейным отношениям. По предварительным итогам выборов в Германии в бундестаг прошли шесть партий. Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок. Украинец Алекандр Усик победил британца Энтони Джошуа.

Обо всех важных событиях, которые произошли в России и мире за неделю с 20 по 26 сентября, расскажет фотогалерея «360».

Стрельба в Пермском университете

Студент Пермского государственного университета 20 сентября пришел в вуз с ружьем и начала стрелять по сокурсникам. Его жертвами стали шесть человек. Пострадали — 43. Одним из них стал и сам Тимур Бекмансуров. При задержании он был тяжело ранен.

Врачам пришлось ампутировать ему часть голени. Он уже пришел в себя, но находится в тяжелом и нестабильном состоянии. Юноша утверждает, что не помнит, как попал в больницу. Соответственно, подробностей трагедии, тоже.

Как только состояние Бекмансурова стабилизируется, суд примет решение о мере пресечения. Скорее всего, его переведут в больницу СИЗО. Tму грозит пожизненное заключение несмотря на возможную инвалидность.

Выборы в Госдуму

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 24 сентября объявила о финальном распределении мест в новой Госдуме по результатам выборов. В Госдуму прошли представители восьми партий.

Конституционное большинство и 324 места получила партия «Единая Россия». КПРФ получила 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27 мест, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13 мест. В Госдуму прошло по одному представителю от «Гражданской платформы», «Родины» и Партии Роста. Пять мест в парламенте получили самовыдвиженцы. Явка на думские выборы составила 51,72%. Проголосовали 56 483 685 россиян.

На Эльбрусе погибли пять альпинистов

Группа из 19 непрофессиональных альпинистов поднялась на Эльбрус 24 сентября. Их сопровождали два гида. Поднялась метель, и они вынуждены были обратиться за помощью. В спасении группы участвовали 69 человек. Они работали в очень тяжелых условиях — температура опустилась до -20 градусов, дул ветер скоростью 40–70 метров в секунду, пошел сильный мокрый снег.

Погибли пять человек. Эксперты считают, что причиной трагедии стали халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. В ситуации будет разбираться Следственный комитет.

Эксперта по семейным отношениям жестоко убил муж

Александра Мур называла себя психологом, вела различные тренинги и хорошо зарабатывала. У нее был муж и двое детей. Она активно общалась с подписчиками в соцсетях, давала им советы по нормализации семейной жизни. Но недавно призналась, что у нее дома проблемы.

Александра пожаловалась на мужа Рустама, который из зависти к ее успеху и заработку начал устраивать скандалы, отнимать телефон. Девушка ушла от него на новую квартиру. Но Рустам нашел ее и там.

В ходе последней ссоры он несколько раз ударил ее ножом, а затем еще живую сбросил с 13-го этажа. Он признался полицейским, что хотел покончить с собой, но не смог.

Опубликованы данные экзитполов Германии

По предварительным подсчетам, на выборах в ФПГ лидирует Социал-демократическая партия. Ей уступает Христианско-демократический союз, его лидером была уходящая в отставку канцлер ФРГ Ангела Меркель. Наблюдатели утверждают, что обе партии идут практически вровень друг с другом, но ситуация постоянно меняется. У них примерно 25% голосов.

Сейчас в бундестаг проходят шесть партий. Это «Зеленые» (15%), Свободная демократическая партия (12%), «Альтернатива для Германии» (10%) и Левая партия (около 5%). Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц считает, что данные экзитполов показывают желание граждан страны сменить власть.

Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил 24 сентября, что новым главным тренером сборной России по хоккею станет Олег Знарок.

Он пользуется авторитетом среди игроков НХЛ и способен сплотить команду. В 2019–2020 годах возглавлял «Спартак». Под руководством Знарка сборная России одержала победу на хоккейном турнире Олимпиады в Пхенчхане и впервые за 26 лет выиграла золотые медали. Он же повезет сборную в Пекин на Олимпиаду -2022.

Александр Усик выиграл бой с Энтони Джошуа

Украинский и британский бойцы встретились на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне 26 сентября. Бой продлился 12 раундов, Усик победил по единогласному решению судей. По итогам боя он завоевал четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе. Оба спортсмена допустили, что может состояться матч-реванш. Но Усик заявил, что хочет сначала отдохнуть с семьей. Джошуа после боя попал в больницу с подозрением не перелом глазницы.