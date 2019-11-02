Голливуд врал нам про ходячих мертвецов. Пережить зомби-апокалипсис поможет математика

Математики из Шеффилдского университета вычислили, что нужно будет делать человечеству, чтобы их мозг не оказался завтраком для ходячего мертвеца в случае зомби-апокалипсиса. Забудьте про драки, обезглавливание и попытки спрятаться — это не поможет. Что тогда? «360» рассказывает о тактиках выживания, которые предлагают американские ученые.

Массовая культура — фильмы, комиксы и сериалы — уже научила нас бороться с ожившими мертвецами и выживать в зомби-апокалипсисе. Но тут математики выяснили, что все эти способы бессмысленны и бесполезны. Если попытаться убить зомби, тем более массово — например, привлекая вооруженные силы, — то единственное, что получит человечество, — скорейшее вымирание. А все потому, что уничтожить зомби просто так не получится. Человеческих жертв будет много, и все они пополнят ряды ходячих мертвецов. И здесь, как всегда, на помощь придут прогресс и интеллект.

Ученые считают, что единственным действенным решением во время зомби-апокалипсиса было бы нейтрализовать и приручить отдельных зомби таким образом, чтобы они не могли распространять инфекцию. Исследуя вопрос потенциального заражения ходячих мертвецов, ученые использовали те же модели и подходы, что и для изучения реальных инфекций. При них лучше всего работает вакцина, потому что она останавливает распространение заболевания.

Для популяризации своего исследования ученые даже сняли мини-инструкцию по возможным тактикам борьбы с зомби. «Используя математику, мы можем определить, сколько людей нам нужно вакцинировать, чтобы остановить распространение болезни», — пишут ученые.

Команда хотела показать, что человек может интегрировать зомби в общество — сделать неагрессивных и незаразных живых мертвецов, которые даже смогут работать, как делали это при жизни. Ученые считают, что нейтрализующая инфекцию вакцина сможет передаваться так же, как и сама инфекция. И тогда человечество будет спасено.

Разработанные учеными модели поведения позволяют объяснять реальные данные, делать прогнозы относительно будущих вспышек заболеваний или мер борьбы с ними, а также лучше понимать природную среду обитания».

Эксперимент на людях

Живую версию своего проекта исследователи решили представить на музыкальном фестивале Green Man 2019 в Южном Уэльсе, чтобы таким образом наглядно подтвердить результаты работы. Чтобы имитировать вспышку зомби-инфекции, то есть начало зомби-апокалипсиса, команда предложила одному человеку — пациенту ноль — наручные повязки для раздачи и маркировки посетителей. Получил повязку — стал «ходячим».

«Инфицированные», получив свою повязку, могли узнать больше о проекте и получить наручные повязки прямо во время фестиваля, чтобы тоже принять на себя функцию распространителей инфекции. К концу четвертого дня фестиваля более 2000 человек были превращены в зомби, сообщили в команде.

«В этом проекте мы использовали забавную знакомую концепцию для представления реальных исследований болезней, проводимых в Шеффилдском университете. Мы надеемся, что проект, который мы представили, раскроет захватывающие возможности математики и поможет развеять страх перед захватом мира нежитью», — рассказал член команды и математик Фэй Фрост.