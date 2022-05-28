Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе решили сносить. Против восстановления предприятия выступили и жители освобожденного города — из опасений за свое здоровье и экологию. Промышленный и независимый эксперт по экономике Леонид Хазанов в беседе с «360» отметил, что перезапуск завода стоил бы очень дорого и в итоге оказался бессмысленным.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал «Азовсталь» главным основным загрязнителем окружающей среды. В Мариуполе не хотят его «возвращения». Территорию предприятия планируют использовать в новом качестве, формат которого обсудят с жителями.

Две проблемы «Азовстали»

В лучшие годы мариупольский металлургический комбинат, напомнил Хазанов, выплавлял около пяти миллионов тонн чугуна, столько же стали и производил порядка четырех-пяти миллионов тонн стального проката. Его поставляли как на Украину, так и в Россию, Европу и страны Азии.

«„Азовсталь“ — действительно огромное по размеру металлургическое предприятие», — подчеркнул эксперт.

У завода, по его словам, две проблемы. Первая, существовавшая до недавнего времени, — выбросы загрязняющих веществ.

На «Азовстали» было как коксохимическое, так и доменное производство. Для них характерны самые различные загрязнения, выбросы веществ, в том числе углекислого газа Леонид Хазанов промышленный эксперт.

«Все выбросы несло прямо в Мариуполь, несмотря на то, что на территории „Азовстали“ были подземные газоотводы», — заметил Хазанов.

Второй проблемой завода он назвал «упорную оборону», которую держали на предприятии украинские националисты. Ее результатом стало плачевное состояние «Азовстали». Комбинат сильно пострадал при обстрелах.

«Восстановить его будет очень сложно. Предприятие колоссальное, в нем много цехов, было большое количество поршневых механизмов, агрегатов, различного оборудования. В результате бессмысленной обороны оно приведено в плачевное состояние», — сказал специалист.

Бессмысленные траты

На перезапуск «Азовстали», по оценке эксперта, потребуется внушительная сумма — минимум 400 миллионов долларов. Кто будет выделять средства, непонятно.

«Официальный владелец Ринат Ахметов? Фактически предприятие уже не находится на Украине и ему не принадлежит. Российское государство не обороняло „Азовсталь“. Каким-то сторонним инвесторам нет смысла [выделять деньги]», — пояснил Хазанов.

На российском рынке, обратил он внимание, спрос на сталь ослабевает. По некоторым оценкам, ее потребление в России упадет до 30 миллионов тонн уже в 2022 году. Прекращается использование и на мировом рынке, и — как результат — падают цены.

«В условиях, когда ясна бессмысленность восстановления „Азовстали“, власти ДНР поступают правильно. Да и местные жители не особенно этого хотят. Потому что жалобы были постоянно, а руководство [завода] никаких особенных мер не предпринимало. Какой сейчас смысл? Дорогое будет удовольствие», — отметил специалист.

Если же «Азовсталь» и удалось бы запустить, то оно бы, как и прежде, выпускало стальной прокат. Но тогда возник бы вопрос с поставками. В России хватает своей стали, а Европа вряд ли бы пустила на свой рынок продукцию ДНР.

«Остаются варианты: либо в Африку, но там не будет много заказов, либо в Азию, где много своих производителей. В Латинскую Америку дорого, а в Австралию не имеет смысла», — заключил Леонид Хазанов.