Перевыпуск GTA вышел хуже, чем Cyberpunk 2077. Баги в игре буквально на каждом шагу

Обновленная трилогия Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition оказалась провальной. Средний пользовательский балл на Metacritic для игры составил 0,5 из 10. В соцсетях раскритиковали ее баги, которые можно назвать отдельным видом искусства.

Вскоре после релиза Rockstar Games отключила лаунчер для удаления «лишних» файлов. Компания извинилась за сбой и причиненные неудобства.

После запуска для ПК пользователи GTA столкнулись с серьезными проблемами, из-за которых практически не смогли играть. На Metacritic о трилогии полно отрицательных отзывов.

«Оптимизация ужасная, графика страшная, музыка вырезана, в этой игре отличная только цена, Rockstar наплевали <…> на всех фанатов», — писали в Сети.

Поклонники GTA заявили о своем разочаровании перезапуском. Они писали, что ожидали лучшей версии для ПК и консолей, но надежды не оправдались.

«Помимо множества недостатков, на которые указывают многие, наиболее неприятными являются резкие колебания частоты кадров и размытость изображения во время игры. Как получилось, что на моем iPhone мобильная версия трилогии выглядела и работала лучше, чем созданная для консолей и ПК», — возмутились игроки.

Наиболее частые баги любой части ремастера трилогии — странные лица, спрайтовые дожди и проблемы с геометрией моделей героев, а также запущенные в воздух машины.

«Сборник GTA опередил Warcraft III: Reforged и стал одной из худших ПК-игр по оценкам пользователей на Metacritic», — подчеркнули в Twitter.

Кстати, 15 ноября Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition снова появилась в Rockstar Games Launcher для игры и покупок.

«Мы искренне приносим извинения за неудобства и работаем над улучшением и обновлением общей производительности», — заявили в компании.

До выхода ремастера GTA, самым большим провалом пользователи считали Cyberpunk 2077. Игра также получила массу негативных отзывов. Компании-разработчику CD Projekt RED пришлось потратить 2,17 миллиона долларов на возврат денег недовольным покупателям. Против нее подали несколько исков.