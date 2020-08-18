Президента Белоруссии Александра Лукашенко привыкли видеть жестким и бескомпромиссным. Но 17 августа он сделал противоречивые заявления. Сначала говорил, что новых выборов не будет. Однако позже не исключил такую возможность после изменения Конституции.

Выступления Лукашенко

Впервые после выборов Лукашенко выступил перед людьми на собственном митинге в Минске 16 августа. Тогда он отмел возможность повторного голосования в стране. По его словам, это может привести к гибели государства.

Уже на следующее утро президент встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей. Там он заявил: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Однако спустя короткое время на том же мероприятии заговорил уже по-другому.

Вынужденные заявления?

Независимый белорусский политолог, руководитель аналитических проектов БелаПАН Александр Класковский считает, что ситуация толкнула Лукашенко на противоречивые слова.

Выступление срывалось, и Лукашенко в ответ на требования новых выборов должен был что-то сказать. Поэтому он вспомнил свою идею с изменением Конституции. Он и до выборов заводил разговор на эту тему, но очень туманно высказывался. Скорее всего, целью таких высказываний было показать, что он думает о каких-то переменах Александр Класковский.

По его мнению, реанимация этой идеи — попытка «заболтать тему, затянуть время».

«Лукашенко пытается перевести стрелки. Тут расчет на то, что улягутся протесты. Он возьмет ситуацию под контроль», — отметил собеседник «360».

Однако даже если представить, что вопрос о поправках к Конституции будет обсуждаться и в итоге их примут, то это в целом не отразится на ситуации в стране. Все равно глава государства не будет делиться властью, это не в его характере.

Что касается его высказывания о том, что он предлагал оппозиции пересчитать голоса, то это тоже, по-видимому, уловка. Штаб Светланы Тихановской отрицает, что такие разговоры были.

«Есть большие подозрения, что уже уничтожены эти бюллетени и протоколы. Во-вторых, пересчет не решает проблему возможных фальсификаций. Пересчет с учетом фальсификаций, наоборот, может показать, что Лукашенко победил. Тогда это будет его триумф», — отметил эксперт.

Настроения президента

Случившиеся события вряд ли привели в растерянность Лукашенко, считают политологи.

«Абсолютно он не растерян. Он по характеру боец, сдаваться он не собирается», — заявил политолог, член белорусской общественной палаты Николай Сергеев.

Кроме того, Сергеев считает, что все протесты искусственно созданы и политик это прекрасно понимает.

Недовольство в обществе раньше было, но все эти протесты, попытки забастовок, потому что реальных забастовок не было, — все это организовано обученными людьми, которые управляются извне. Если бы это было стихийно, может быть, на него это повлияло. А так как это не стихийно, то на него это не повлияло Николай Сергеев.

По его словам, у людей на этих предприятиях хорошая зарплата. Поэтому непонятно, из-за кого они должны бросать ее и бастовать.

Класковский считает, что белорусский лидер, с одной стороны, испытывает шок, а с другой — сильно злится.

«Это (протесты — прим. ред.) шок для него. Он в какой-то степени жил в неадекватной информационной среде. С другой стороны, у него возникает холодная злость, потому что он не намерен уступать власть. Он ее сильно любит и не верит ни в какие варианты транзита, ни в какие гарантии для себя», — высказал мнение руководитель аналитических проектов БелаПАН.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко с 80,1%. Получившая поддержку оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Однако она заявила, что не верит этим результатам, и потребовала перевыборов.

Источник фото: телеканал «360»

Сразу после окончания голосования по всей стране начались митинги. Позже они переросли в столкновения с силовиками. В итоге есть пострадавшие и двое погибших. Акции протеста не стихают уже вторую неделю. К ним присоединился и ряд предприятий.