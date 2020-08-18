Перевыборы в Белоруссии — реальность? Почему Лукашенко за неделю изменил свои взгляды
Выступления Лукашенко
Впервые после выборов Лукашенко выступил перед людьми на собственном митинге в Минске 16 августа. Тогда он отмел возможность повторного голосования в стране. По его словам, это может привести к гибели государства.
Уже на следующее утро президент встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей. Там он заявил: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».
Однако спустя короткое время на том же мероприятии заговорил уже по-другому.
Вынужденные заявления?
Независимый белорусский политолог, руководитель аналитических проектов БелаПАН Александр Класковский считает, что ситуация толкнула Лукашенко на противоречивые слова.
Выступление срывалось, и Лукашенко в ответ на требования новых выборов должен был что-то сказать. Поэтому он вспомнил свою идею с изменением Конституции. Он и до выборов заводил разговор на эту тему, но очень туманно высказывался. Скорее всего, целью таких высказываний было показать, что он думает о каких-то переменахАлександр Класковский.
По его мнению, реанимация этой идеи — попытка «заболтать тему, затянуть время».
«Лукашенко пытается перевести стрелки. Тут расчет на то, что улягутся протесты. Он возьмет ситуацию под контроль», — отметил собеседник «360».
Однако даже если представить, что вопрос о поправках к Конституции будет обсуждаться и в итоге их примут, то это в целом не отразится на ситуации в стране. Все равно глава государства не будет делиться властью, это не в его характере.
Что касается его высказывания о том, что он предлагал оппозиции пересчитать голоса, то это тоже, по-видимому, уловка. Штаб Светланы Тихановской отрицает, что такие разговоры были.
«Есть большие подозрения, что уже уничтожены эти бюллетени и протоколы. Во-вторых, пересчет не решает проблему возможных фальсификаций. Пересчет с учетом фальсификаций, наоборот, может показать, что Лукашенко победил. Тогда это будет его триумф», — отметил эксперт.
Настроения президента
Случившиеся события вряд ли привели в растерянность Лукашенко, считают политологи.
«Абсолютно он не растерян. Он по характеру боец, сдаваться он не собирается», — заявил политолог, член белорусской общественной палаты Николай Сергеев.
Кроме того, Сергеев считает, что все протесты искусственно созданы и политик это прекрасно понимает.
Недовольство в обществе раньше было, но все эти протесты, попытки забастовок, потому что реальных забастовок не было, — все это организовано обученными людьми, которые управляются извне. Если бы это было стихийно, может быть, на него это повлияло. А так как это не стихийно, то на него это не повлиялоНиколай Сергеев.
По его словам, у людей на этих предприятиях хорошая зарплата. Поэтому непонятно, из-за кого они должны бросать ее и бастовать.
Класковский считает, что белорусский лидер, с одной стороны, испытывает шок, а с другой — сильно злится.
«Это (протесты — прим. ред.) шок для него. Он в какой-то степени жил в неадекватной информационной среде. С другой стороны, у него возникает холодная злость, потому что он не намерен уступать власть. Он ее сильно любит и не верит ни в какие варианты транзита, ни в какие гарантии для себя», — высказал мнение руководитель аналитических проектов БелаПАН.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко с 80,1%. Получившая поддержку оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Однако она заявила, что не верит этим результатам, и потребовала перевыборов.
Сразу после окончания голосования по всей стране начались митинги. Позже они переросли в столкновения с силовиками. В итоге есть пострадавшие и двое погибших. Акции протеста не стихают уже вторую неделю. К ним присоединился и ряд предприятий.