Западные ценности на Украине столкнулись с реальностью. Перевод книги про секс для мальчиков довел до скандала

Скандал разгорелся на Украине из-за книги «Уважение. Парням про любовь, секс и согласие». Работу шведского автора сначала полностью перевели, а затем решили убрать из нее раздел про однополую интимную связь. Так разговоры о западных ценностях на Украине разбились о реальность.

Несмотря на неоднократные заявления Украины о приверженности западным ценностям, книга о мужской сексуальности вызвала в стране скандал. Переводчица и культуролог Анна Топилина взялась за работу над книгой шведского автора Инти Чавес Переса. В прошлом Перес был журналистом, но сейчас мужчина занимается просвещением людей о равенстве полов и сексуальности. Книгу для мальчиков автор опубликовал в 2018 году, после чего права на работу приобрели 19 стран мира.

Украинское издательство «Книголав» планирует выпустить «Уважение. Парням про любовь, секс и согласие» уже в мае. По словам переводчицы, другие специалисты не хотели браться за непристойный текст.

«Что же там скандального? Книжка инклюзивная, в ней мужская сексуальность и все ее варианты рассматриваются как норма, если все происходит по согласию, с умом и удовольствием. И да, там довольно большой раздел про гомосексуальные отношения и секс, и много откровенных советов про секс на уровне младших подростков», — пояснила Топилина в Facebook.

Книга состоит из 10 глав, рассказывающих о сексе, порно и половых органах. Название первого параграфа гласит: «Нормальный ли у меня член?». Культуролог призналась, что сразу же согласилась на перевод и была рада продвинутости своей страны. Работу женщина сдала в срок, а затем узнала о сокращении текста неким сексологом.

Источник фото: amazon.com

«Текст нужно переписать»

Речь идет о секс-педагоге Юлии Ярмоленко, сообщившей о предложении по редактированию книги в Instagram.

«Автор согласился, что на Украине нельзя издать книгу в том виде, в котором она вышла в Швеции и США. Текст нужно переписать, и эту миссию доверили мне. <…> Раздел про секс мальчиков с мальчиками будет удален полностью», — заявила она.

Ярмоленко отметила, что порекомендовала издательству сократить работу Переса в частности из-за совета по нецелевому применению овощей.

«Почему я вдруг так ополчилась на морковку? Да потому что три года работала в медицинском центре, где проктология была одним из главных отделений. Знаете, сколько дивных историй про разные предметы в прямой кишке мужчин-пациентов я наслушалась от проктологов? Много!» — объяснила свою позицию секс-педагог.

Она добавила, что в книге был еще один спорный момент о ношении символики ЛГБТ. По словам редактора, подобная демонстрация на Украине может быть небезопасной. Позже Ярмоленко опубликовала подробный пост о скандале вокруг «Уважения». Она заверила, что не предлагала убирать главу об однополом сексе, а только предложила свои правки и высказала общее мнение о книге. Для подтверждения редактор выложила переписку с издательством. Решение удалить раздел с занятием любовью двух мальчиков принял сам «Книголав», при этом изменения требовалось еще согласовать с правообладателем.

Реакция автора и издательства

По словам Топилиной, она связывалась в автором книги, который оказался не в курсе редактуры своей работы.

«Получаю сейчас много сообщений из одной из стран, где крупный инфлюэнсер проводит кампанию за удаление информации про ЛГБТ из моей книги „Уважение“. Как правообладатель заявляю, что ничего подобного не произойдет. Я обсуждаю с местными активистами возможность посетить страну», — написал Перес в своем публичном заявлении в Twitter.

Автор сообщил, что сейчас книгу изучают эксперты. После завершения работы специалистов начнется обсуждение между самим Пересом, его агентом и издательством.

«Надеюсь, что мы найдем точки соприкосновения по любому вопросу, который поднимут эксперты. В конце концов, мы с издателем разделяем цель улучшить половое воспитание мальчиков», — заявил автор «Уважения».

Скандал с редактированием книги прокомментировало издательство. В «Книголаве» отметили, что не несут ответственность за сообщения на личных страницах своих подрядчиков. Сейчас издательство проводит консультации с экспертами по возможной адаптации некоторых абзацев текста. Кроме того, обо всех изменениях информируют правообладателей.

Издательство еще не убрало ни одного фрагмента из текста, над ним еще продолжают работать. Мы ничего не скрываем ни от переводчика, ни от автора, потому что не получили еще комментарии специалистов, к которым обратились и не сформировали конкретное предложение. Отмечаем, что издательство не изменяет текст без разрешения переводчиков или авторов. Это очень важно понимать! Издательство «Книголав»

«Европейский путь Украины»

После сообщений редактора переводчица Топилина написала последний пост о ситуации с «Уважением». Она пояснила, что все претензии высказывала не в адрес Ярмоленко.

«Да, в ходе этого процесса мне было ужасно страшно и нервно, и я прекрасно наломала дров в пылу праведного кипения, и не горжусь этим. Приношу извинения всем тем, в чьих глазах пошатнулся мой образ. С этого момента я не буду никак комментировать поведение, слова и любые другие штуки, касающиеся секс-педагогини Юлии Ярмоленко», — заявила Топилина.

Она подчеркнула, что речь идет не просто о книге для подростков. При этом все сомнительные моменты умещаются всего в двух предложения, а оправдывание ими цензуры является передергиванием.

Здесь речь не только о маленькой книжечке про секс для мальчиков. Здесь речь про цензуру, демократию, про европейский путь Украины, про мировоззрение, свободу слова, авторские права и вообще адекватный подход к бизнесу. И конечно же — про гомофобию, с которой нужно бороться — и далеко не самоцензурой Анна Топилина переводчица

Топилина выразила желание, чтобы книга вышла в полном формате с комментариями ЛГБТ-экспертов. Свои запросы переводчица назвала весьма скромными.