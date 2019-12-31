Перевод денег по номеру телефона станет платным. Правда, не для всех

С 1 января российские банки начнут брать плату за быстрые денежные переводы по номеру телефона из-за комиссии Центробанка. Правда, пока делать это будут не все кредитные организации.

С 1 января некоторые российские банки могут начать взимать процент за денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) из-за комиссии Центробанка за каждую операцию этой услуги. За перевод одной-трех тысяч рублей платеж она составит 80 копеек, от трех до шести тысяч — два рубля, свыше шести тысяч — три рубля.

Регулятор сможет ограничивать размер комиссии за этот вид платежа. Ее банк-отправитель и банк-получатель будут платить поровну. Часть этих издержек, сообщила «Газета.ru», некоторые финансовые организации переложат на клиентов.

СБП запустили в конце января 2019 года, в настоящий момент в нее входит свыше 30 банков. Через эту систему россияне могут переводить деньги по номеру телефона получателя вне зависимости от того, в каких банках открыты их счета. По популярности услуга уступает классическому переводу денег с карты на карту. Тем не менее количество пользователей СБП превысило 1,3 миллиона человек, отправивших через нее около 48 миллиардов рублей.

Размер комиссий

По словам директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, транзакции через СБП интересны и выгодны банкам. Поэтому они будут стараться привлечь как можно больше клиентов и вряд ли будут вводить слишком высокие комиссии. В свою очередь, глава департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин выразил опасение, что с 1 января объем операций может на треть сократиться.

В частности, комиссию введут в банках «Ак Барс» — 1% или минимум 20 рублей при переводе свыше 10 тысяч рублей, «Русский стандарт» — 10 рублей, вне зависимости от суммы, и фиксированный платеж в ВТБ. Росбанк, Тинькофф Банк и «ФК Открытие» вводить комиссию пока не планируют.

В настоящее время некоторые банки уже берут платеж за эту услугу. Так, в «СБК-банк» берут 1% за транзакцию свыше шести тысяч рублей, в Райффайзенбанке — при переводе более 10 тысяч рублей.

В беседе с «360» руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов предположил, что если комиссия Центробанку будет незначительной, то многие организации не станут перекладывать издержки на россиян, а предпочтут «растворить ее в прибыли» — и клиентов нововведение вообще никак не коснется.

Бесплатные платежи

Шабанов уточнил, что перевод денег через любое банковское приложение может быть двух видов: клиенту той же финансовой организации и клиенту другого банка. Последний и будет проводиться через СБП, и именно с них будут взимать комиссию.

«Если это будут не мобильные приложения банков, а какие-то отдельные системы, сайты, которые позволяют переводить деньги с карты на карту по номерам карт, то это уже будет платно», — добавил собеседник.

Размер платежа, по словам Шабанова, будет устанавливать каждый конкретный банк, но, вероятнее всего, они будут среднерыночными. Бесплатные переводы останутся только в рамках транзакций внутри одной кредитной организации, как того требует закон об отмене банковского роуминга.

«У нас подписан закон от отмене банковского роуминга. И, скажем, даже из Калининграда во Владивосток перечисления в рамках Сбербанка должны быть бесплатными. Поэтому в таком случае вы сможете переводить какие-то определенные суммы денег, у банков тоже есть ограничения, без дополнительных комиссий», — отметил он.