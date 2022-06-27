Переступить через себя и идти до конца в борьбе за мир

Раненый солдат Александр сейчас лежит в госпитале. В борьбе за Попасную его спас лишь бронежилет — враг бил напропалую. Боец рассказал «360», каково это — бороться за мир, и попросил россиян не переставать в них верить, а товарищей по оружию - не пренебрегать личной защитой.

Далее — прямая речь военнослужащего Александра, раненого в бою за Попасную.

История одного героя

Пока восстанавливаюсь, еще тяжело. Но уже лучше, много операций было. Прилет 152 снаряда около меня упал метрах в трех. И откинуло меня взрывной волной метров на 10. Остался жив, потому что был в бронежилете. Бронежилет разорвало, а там, где не было защиты — нахватался.

Плотный огонь такой был. Корректировали, четыре беспилотника над нами летело, три подразделения работало. «Ураганы», артиллерия.

И передо мной прилетело, получается. Но я попал даже в край крыла, прицельно стрелял одиночными. Азарт подхватил или что. Ну и побежал дальше.

Осколок большой у меня в шейном позвонке застрял. Сложно, говорят, его достать. Он только единственный меня беспокоит. А в среду предстоит операция на колене. Разбита еще коленная чашечка, ну такое.

О чем я думал в тот момент — чтобы сохранить людей, технику

Сын, пять лет, временно живет у бабушки. Мы ему ничего не говорим, вообще ничего не знает. Ну зачем ему. Чтобы ему детство не портить, пускай так. Эти бесконечные командировки. А так — конечно, скучаю по сыну.

Источник фото: телеканал «360»

Напутствие товарищам

Всем ребятам - поддержку. Пускай пользуются средствами индивидуальной защиты. Не пренебрегают, не вешают на двери. Потому что без этого никак.

Я знаю, что там тяжело им всем, все устали морально. Ну, а что, без этого никак. Надо переступить через себя, сделать шаг. Когда уже будет получше, конечный результат — будет гораздо приятнее дойти до конца, чем не доделать то, что делали.